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Второй день голосования на выборах в Госдуму в Москве

Сюжет Выборы-2026
В Москве 19 сентября продолжаются выборы депутатов Госдумы – во второй день голосования участки открыли в 8.00.
Для избирателей остаются доступны три способа отдать свой голос: дистанционное электронное голосование (ДЭГ), голосование на участке с помощью терминала и бумажного бюллетеня.
Онлайн голосование не прекращалось всю ночь. За ночь ДЭГ воспользовались около 100 тысяч москвичей.
Дистанционное голосование проходит в непрерывном режиме вплоть до 19:59 20 сентября.
Для того, чтобы отдать свой голос онлайн, понадобится полная учетная запись на mos.ru.
За прозрачностью выборов следят десятки наблюдателей в Общественном штабе по наблюдению за выборами и на участках.
К утру 19 сентября в столице проголосовали уже 2,4 миллиона человек.
Вместе с российскими наблюдателями на участках находятся представители других стран мира, которые следят за процессом голосования и черпают опыт для того, чтобы в будущем применить его у себя дома.
В Москве 19 сентября продолжаются выборы депутатов Госдумы – во второй день голосования участки открыли в 8.00.
В Москве 19 сентября продолжаются выборы депутатов Госдумы – во второй день голосования участки открыли в 8.00.
© АиФ / Юлия Федотова
Для избирателей остаются доступны три способа отдать свой голос: дистанционное электронное голосование (ДЭГ), голосование на участке с помощью терминала и бумажного бюллетеня.
Для избирателей остаются доступны три способа отдать свой голос: дистанционное электронное голосование (ДЭГ), голосование на участке с помощью терминала и бумажного бюллетеня.
© АиФ / Юлия Федотова
Онлайн голосование не прекращалось всю ночь. За ночь ДЭГ воспользовались около 100 тысяч москвичей.
Онлайн голосование не прекращалось всю ночь. За ночь ДЭГ воспользовались около 100 тысяч москвичей.
© АиФ / Юлия Федотова
Дистанционное голосование проходит в непрерывном режиме вплоть до 19:59 20 сентября.
Дистанционное голосование проходит в непрерывном режиме вплоть до 19:59 20 сентября.
© АиФ / Юлия Федотова
Для того, чтобы отдать свой голос онлайн, понадобится полная учетная запись на mos.ru.
Для того, чтобы отдать свой голос онлайн, понадобится полная учетная запись на mos.ru.
© АиФ / Эдуард Кудрявицкий
За прозрачностью выборов следят десятки наблюдателей в Общественном штабе по наблюдению за выборами и на участках.
За прозрачностью выборов следят десятки наблюдателей в Общественном штабе по наблюдению за выборами и на участках.
© АиФ / Эдуард Кудрявицкий
К утру 19 сентября в столице проголосовали уже 2,4 миллиона человек.
К утру 19 сентября в столице проголосовали уже 2,4 миллиона человек.
© АиФ / Эдуард Кудрявицкий
Вместе с российскими наблюдателями на участках находятся представители других стран мира, которые следят за процессом голосования и черпают опыт для того, чтобы в будущем применить его у себя дома.
Вместе с российскими наблюдателями на участках находятся представители других стран мира, которые следят за процессом голосования и черпают опыт для того, чтобы в будущем применить его у себя дома.
© АиФ / Эдуард Кудрявицкий
В Москве 19 сентября продолжаются выборы депутатов Госдумы – во второй день голосования участки открыли в 8.00.
В Москве 19 сентября продолжаются выборы депутатов Госдумы – во второй день голосования участки открыли в 8.00.
© АиФ / Юлия Федотова
Для избирателей остаются доступны три способа отдать свой голос: дистанционное электронное голосование (ДЭГ), голосование на участке с помощью терминала и бумажного бюллетеня.
Для избирателей остаются доступны три способа отдать свой голос: дистанционное электронное голосование (ДЭГ), голосование на участке с помощью терминала и бумажного бюллетеня.
© АиФ / Юлия Федотова
Онлайн голосование не прекращалось всю ночь. За ночь ДЭГ воспользовались около 100 тысяч москвичей.
Онлайн голосование не прекращалось всю ночь. За ночь ДЭГ воспользовались около 100 тысяч москвичей.
© АиФ / Юлия Федотова
Дистанционное голосование проходит в непрерывном режиме вплоть до 19:59 20 сентября.
Дистанционное голосование проходит в непрерывном режиме вплоть до 19:59 20 сентября.
© АиФ / Юлия Федотова
Для того, чтобы отдать свой голос онлайн, понадобится полная учетная запись на mos.ru.
Для того, чтобы отдать свой голос онлайн, понадобится полная учетная запись на mos.ru.
© АиФ / Эдуард Кудрявицкий
За прозрачностью выборов следят десятки наблюдателей в Общественном штабе по наблюдению за выборами и на участках.
За прозрачностью выборов следят десятки наблюдателей в Общественном штабе по наблюдению за выборами и на участках.
© АиФ / Эдуард Кудрявицкий
К утру 19 сентября в столице проголосовали уже 2,4 миллиона человек.
К утру 19 сентября в столице проголосовали уже 2,4 миллиона человек.
© АиФ / Эдуард Кудрявицкий
Вместе с российскими наблюдателями на участках находятся представители других стран мира, которые следят за процессом голосования и черпают опыт для того, чтобы в будущем применить его у себя дома.
Вместе с российскими наблюдателями на участках находятся представители других стран мира, которые следят за процессом голосования и черпают опыт для того, чтобы в будущем применить его у себя дома.
© АиФ / Эдуард Кудрявицкий
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