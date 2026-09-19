Собянин: Москва оказывает масштабную гуманитарную поддержку бойцам СВО

Москва оказывает масштабную гуманитарную поддержку участникам специальной военной операции, жителям новых и приграничных регионов России. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В течение лета москвичи собирали продукты длительного хранения, одежду, средства гигиены, медикаменты и технику. Волонтеры не только сортировали и упаковывали помощь, но и доставляли ее в Донецкую и Луганскую народные республики, Белгородскую и Курскую области. В частности, в ДНР направили более 17 тонн офисной мебели, а бойцам передали автомобили УАЗ, которые используются в том числе как санитарный транспорт.

Значительную часть необходимых вещей жители столицы изготавливали своими руками. За лето участники городских мероприятий сделали более 5,2 тыс. маскировочных сетей и свыше 25 тыс. окопных свечей. Кроме того, были собраны более 140 тыс. единиц лекарств, свыше 90 тыс. предметов первой необходимости и 85 тыс. единиц одежды. На передовую также направили 200 генераторов, 30 радиостанций, более 5 тыс. единиц оборудования и строительных инструментов, а также девять автомобилей повышенной проходимости.

К поддержке присоединились предприниматели и фермеры московских ярмарок. Они передавали военнослужащим сезонные овощи и фрукты, готовые обеды, продукты длительного хранения, медицинские изделия и технику. Столичные инноваторы, в свою очередь, создают специальную одежду с системами подогрева, а производители разрабатывают ортопедическую обувь и адаптивную одежду для реабилитации получивших ранения военнослужащих.

Отдельным направлением остается медицинская помощь. Как сообщал Собянин, с 2022 года в командировках в Донбассе побывали почти 1,4 тыс. специалистов московских медучреждений, которые провели более 31 тыс. операций и свыше 95 тыс. консультаций.

Ранее Собянин отмечал, что число участников патриотического волонтерства в Москве за год выросло более чем в три раза. Это направление вошло в число наиболее востребованных среди столичных добровольцев.