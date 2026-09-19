Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: 1 минута
202

Собянин: Москва оказывает масштабную гуманитарную поддержку бойцам СВО

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Москва оказывает масштабную гуманитарную поддержку участникам специальной военной операции, жителям новых и приграничных регионов России. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. 

В течение лета москвичи собирали продукты длительного хранения, одежду, средства гигиены, медикаменты и технику. Волонтеры не только сортировали и упаковывали помощь, но и доставляли ее в Донецкую и Луганскую народные республики, Белгородскую и Курскую области. В частности, в ДНР направили более 17 тонн офисной мебели, а бойцам передали автомобили УАЗ, которые используются в том числе как санитарный транспорт.

Значительную часть необходимых вещей жители столицы изготавливали своими руками. За лето участники городских мероприятий сделали более 5,2 тыс. маскировочных сетей и свыше 25 тыс. окопных свечей. Кроме того, были собраны более 140 тыс. единиц лекарств, свыше 90 тыс. предметов первой необходимости и 85 тыс. единиц одежды. На передовую также направили 200 генераторов, 30 радиостанций, более 5 тыс. единиц оборудования и строительных инструментов, а также девять автомобилей повышенной проходимости. 

К поддержке присоединились предприниматели и фермеры московских ярмарок. Они передавали военнослужащим сезонные овощи и фрукты, готовые обеды, продукты длительного хранения, медицинские изделия и технику. Столичные инноваторы, в свою очередь, создают специальную одежду с системами подогрева, а производители разрабатывают ортопедическую обувь и адаптивную одежду для реабилитации получивших ранения военнослужащих. 

Отдельным направлением остается медицинская помощь. Как сообщал Собянин, с 2022 года в командировках в Донбассе побывали почти 1,4 тыс. специалистов московских медучреждений, которые провели более 31 тыс. операций и свыше 95 тыс. консультаций. 

Ранее Собянин отмечал, что число участников патриотического волонтерства в Москве за год выросло более чем в три раза. Это направление вошло в число наиболее востребованных среди столичных добровольцев.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
МоскваСВОМосква помогаетМоскваСергей Собянингуманитарная помощьволонтеры
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть