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Станица в столице. В Коломенском оживили казачьи традиции

/ Юлия Федотова / АиФ

В Коломенском XII фестиваль «Казачья станица Москва» показал: казачья культура — это не страницы повестей и не музейные экспонаты. Она живая. Представители разных регионов страны познакомили гостей праздника со своими традициями — теми, что естественно вплетены в их повседневную жизнь. И показали, чем казаки живут сегодня.

Чем богаты

«Добро пожаловать!», — приглашает красивая казачка к столу в своем курене.

Наталья Рощенко приехала в Москву на фестиваль не одна: коллеги из Казачьего эколого-биологического центра Новочеркасска помогли ей собрать здесь, на поляне Коломенского, настоящий курень. На столе — традиционный обед с соленьями и салом. Все это хозяйки готовили сами. И гостям предлагают отведать угощение. В сторонке, на отдельном столе-выставке, лежат пироги, пышные плюшки и тяжелый румяный каравай. В разных углах образцы казачьего быта былых времен — рубель для глажки белья, чугунные утюги, ведра с коромыслом.

Всего на фестивале развернули пять таких подворий. Везде ломится от угощений стол, где-нибудь в тени обязательно припрятана гармонь, а двор огорожен плетнем.
Фестиваль «Казачья станица Москва». Фото: АиФ/ Юлия Федотова

Шолоховские страницы

XII Международный фестиваль «Казачья станица Москва», посвященный Году единства народов России, собрал участников из 42 регионов страны и Беларуси.

«Такого фестиваля нет ни в одном городе мира, поэтому мы очень горды тем, что такое мероприятие проходит в столице. К нам из 42 регионов прибыли делегации, в том числе из Беларуси. Более 50 коллективов будут выступать на концертных площадках, это около 600 человек. Из 15 регионов приехали ремесленники», — сообщил гостям фестиваля Виталий Сучков, руководитель столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей.

Он посетил павильон, в котором представлена часть экспозиции музея-заповедника М.А. Шолохова «Тихий Дон» из станицы Вешенской — родины писателя. По словам экскурсовода, эта выставка помогает узнать о Шолохове малоизвестные читателям факты. Шолохов не только писал картину казачьей жизни, но всю свою жизнь посвятил служению Родине, отдавал свои премии и гонорары государству и обычным людям. Например, Сталинскую премию, полученную с 1941 году за роман «Тихий дон», он передал на нужды фронта. На эти деньги были построены четыре установки реактивной артиллерии «Катюша».

Фестиваль «Казачья станица Москва».
Фестиваль «Казачья станица Москва». Фото: АиФ/ Юлия Федотова

Храм-палатка

Гости фестиваля приняли участие в торжественном молебне, который служили во время освящения походного храма.

Просторная палатка с православным крестом на верхней ее точке расположилась прямо в центре казачьих подворий, среди плетней и куреней. Именно так выглядит походная церковь. Рядом установлен колокол. 12 сентября, в день памяти Александра Невского, здесь по благословению Патриарха Кирилла был освящен не только сам храм, но и уникальный вышитый иконостас.

Ответственный секретарь Синодального комитета по взаимодействию с казачеством иерей Тимофей Чайкин объясняет:

«Казаки — служивые люди, они не сидят на месте. Куда бы ни приходили, всегда за один день ставили обыденный храм. Его легко было разобрать и унести с собой на новое место».

Этот храм после фестиваля передадут Центральному казачьему войску. Отец Тимофей напоминает, что казаки во все времена брали с собой в походы такие мобильные церкви, чтобы иметь возможность помолиться перед боем.

Фестиваль «Казачья станица Москва».
Фестиваль «Казачья станица Москва». Фото: АиФ/ Юлия Федотова

«Сказка в седле»

Зона джигитовки стала магнитом для всех гостей и участников конного шоу. На поле к выезду готовилась команда «Золото Дона» из шолоховского музея-заповедника «Тихий Дон».

Тренер юных наездников Михаил Фролов — коренной казак из станицы Вешенской.

«У нас в секцию приходят дети лет с десяти, — рассказывал Михаил Николаевич. — Сначала на пони ездят, у нас в музее есть маленькие коняшки. Потом пересаживаем на взрослых лошадей, постепенно».

Сам он трюки не исполняет — его задача лечить, кормить и готовить животных. А вот его воспитанники справляются на отлично: среди них уже есть чемпионы России.

Исторически джигитовка считалась сугубо мужским делом — так казаки с детства готовились к службе, учились владеть шашкой и кинжалом в седле. Но сегодня картина меняется.

Фото: АиФ/ Юлия Федотова

«Пацанов сейчас мало, все в телефонах сидят, — усмехался тренер. — Приходится привлекать девочек. Да и для здоровья конный спорт полезен: спина, ноги, голова — все работает. У казаков это в крови. Мы просто возрождаем то, что было забыто».

Шоу на манеже шло весь день. Четыре отделения — от «Сказки в седле» до «Во славу Отечества!». Всадники на полном скаку крутились в седле, выполняли сложнейшую акробатику.

Параллельно на соседних аренах буквально звенела сталь. На одной из них проходил Открытый турнир по рубке шашкой «Кубок Москвы», на другой — Межрегиональный турнир по фланкировке шашкой «Кубок столицы — 2026». Любопытно, что среди участников турниров, лихо крутивших шашку, большинство составляли женщины.

Фестиваль «Казачья с 87c таница Москва».
Фестиваль «Казачья станица Москва». Фото: АиФ/ Юлия Федотова

Меч в руки

А для тех, кто любит творить своими руками, работал ремесленный городок. Гости фестиваля с удовольствием принимали участие в мастер-классах. Резчики показывали, как из обычных деревянных болванок рождаются уникальные игрушки. Рядом другие умельцы помогали плести из лозы и вязать из грубых ниток. Но самым необычным изделием оказались куклы-обереги. Гостей учили шить, а потом набивать их льняные туловища зерном: считается, что такая кукла приносит в дом достаток.

Не обошлось на фестивале и без символичных подарков. Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов, обращаясь к Виталию Сучкову, особо отметил вклад столичных властей в сохранение традиций, и вручил ему шашку.

Фестиваль «Казачья станица» в Москве

12-й международный фестиваль «Казачья станица Москва» прошел в субботу, 12 сентября, в музее-заповеднике «Коломенское». Праздник приурочен к Году единства народов России и посвящен традициям казачества.
12-й международный фестиваль «Казачья станица Москва» прошел в субботу, 12 сентября, в музее-заповеднике «Коломенское». Праздник приурочен к Году единства народов России и посвящен традициям казачества. © АиФ / Юлия Федотова
Казачий быт иллюстрировали курени, «построенные» тут же на площадке фестиваля.
Казачий быт иллюстрировали курени, «построенные» тут же на площадке фестиваля. © АиФ / Юлия Федотова
На фестиваль прибыли делегации из 42 регионов РФ и Республики Беларусь.
На фестиваль прибыли делегации из 42 регионов РФ и Республики Беларусь. © АиФ / Юлия Федотова
Более 50 творческих коллективов порадовали гостей фестиваля своими выступлениями на концертных площадках. В празднике приняли участие около 600 артистов, продемонстрировавших богатство казачьей культуры.
Более 50 творческих коллективов порадовали гостей фестиваля своими выступлениями на концертных площадках. В празднике приняли участие около 600 артистов, продемонстрировавших богатство казачьей культуры. © АиФ / Юлия Федотова
Иерей Тимофей (Чайкин) провел молебен и окропил гостей святой водой. После фестиваля эту мобильную церковь передадут Центральному казачьему войску.
Иерей Тимофей (Чайкин) провел молебен и окропил гостей святой водой. После фестиваля эту мобильную церковь передадут Центральному казачьему войску. © АиФ / Юлия Федотова
В центре казачьих подворий установили походную церковь с крестом и колоколом. В день памяти Александра Невского по благословению Патриарха Кирилла освятили сам храм и вышитый иконостас.
В центре казачьих подворий установили походную церковь с крестом и колоколом. В день памяти Александра Невского по благословению Патриарха Кирилла освятили сам храм и вышитый иконостас. © АиФ / Юлия Федотова
На аренах прошли Открытый турнир по рубке шашкой «Кубок Москвы» и Межрегиональный турнир по фланкировке («рисование» сложных узоров в воздухе) «Кубок столицы – 2026». Примечательно, что среди тех, кто виртуозно владеет шашкой, было немало женщин.
На аренах прошли Открытый турнир по рубке шашкой «Кубок Москвы» и Межрегиональный турнир по фланкировке («рисование» сложных узоров в воздухе) «Кубок столицы – 2026». Примечательно, что среди тех, кто виртуозно владеет шашкой, было немало женщин. © АиФ / Юлия Федотова
Более 50 творческих коллективов создавали особую атмосферу на фестивале.
Более 50 творческих коллективов создавали особую атмосферу на фестивале. © АиФ / Юлия Федотова
Визитной карточкой фестиваля стала джигитовка. Команда «Золото Дона» из музея-заповедника М.А. Шолохова «Тихий Дон» (станица Вешенская)продемонстрировала мастерство владения лошадью и акробатические трюки.
Визитной карточкой фестиваля стала джигитовка. Команда «Золото Дона» из музея-заповедника М.А. Шолохова «Тихий Дон» (станица Вешенская)продемонстрировала мастерство владения лошадью и акробатические трюки. © АиФ / Юлия Федотова
«Такого фестиваля нет ни в одном городе мира», — подчеркнул руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков. - «Столица гордится тем, что стала площадкой для этого масштабного мероприятия».
«Такого фестиваля нет ни в одном городе мира», — подчеркнул руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков. - «Столица гордится тем, что стала площадкой для этого масштабного мероприятия». © АиФ / Юлия Федотова

Фестиваль «Казачья станица» в Москве

12-й международный фестиваль «Казачья станица Москва» прошел в субботу, 12 сентября, в музее-заповеднике «Коломенское». Праздник приурочен к Году единства народов России и посвящен традициям казачества.
12-й международный фестиваль «Казачья станица Москва» прошел в субботу, 12 сентября, в музее-заповеднике «Коломенское». Праздник приурочен к Году единства народов России и посвящен традициям казачества. © АиФ / Юлия Федотова
Казачий быт иллюстрировали курени, «построенные» тут же на площадке фестиваля.
Казачий быт иллюстрировали курени, «построенные» тут же на площадке фестиваля. © АиФ / Юлия Федотова
На фестиваль прибыли делегации из 42 регионов РФ и Республики Беларусь.
На фестиваль прибыли делегации из 42 регионов РФ и Республики Беларусь. © АиФ / Юлия Федотова
Более 50 творческих коллективов порадовали гостей фестиваля своими выступлениями на концертных площадках. В празднике приняли участие около 600 артистов, продемонстрировавших богатство казачьей культуры.
Более 50 творческих коллективов порадовали гостей фестиваля своими выступлениями на концертных площадках. В празднике приняли участие около 600 артистов, продемонстрировавших богатство казачьей культуры. © АиФ / Юлия Федотова
Иерей Тимофей (Чайкин) провел молебен и окропил гостей святой водой. После фестиваля эту мобильную церковь передадут Центральному казачьему войску.
Иерей Тимофей (Чайкин) провел молебен и окропил гостей святой водой. После фестиваля эту мобильную церковь передадут Центральному казачьему войску. © АиФ / Юлия Федотова
В центре казачьих подворий установили походную церковь с крестом и колоколом. В день памяти Александра Невского по благословению Патриарха Кирилла освятили сам храм и вышитый иконостас.
В центре казачьих подворий установили походную церковь с крестом и колоколом. В день памяти Александра Невского по благословению Патриарха Кирилла освятили сам храм и вышитый иконостас. © АиФ / Юлия Федотова
На аренах прошли Открытый турнир по рубке шашкой «Кубок Москвы» и Межрегиональный турнир по фланкировке («рисование» сложных узоров в воздухе) «Кубок столицы – 2026». Примечательно, что среди тех, кто виртуозно владеет шашкой, было немало женщин.
На аренах прошли Открытый турнир по рубке шашкой «Кубок Москвы» и Межрегиональный турнир по фланкировке («рисование» сложных узоров в воздухе) «Кубок столицы – 2026». Примечательно, что среди тех, кто виртуозно владеет шашкой, было немало женщин. © АиФ / Юлия Федотова
Более 50 творческих коллективов создавали особую атмосферу на фестивале.
Более 50 творческих коллективов создавали особую атмосферу на фестивале. © АиФ / Юлия Федотова
Визитной карточкой фестиваля стала джигитовка. Команда «Золото Дона» из музея-заповедника М.А. Шолохова «Тихий Дон» (станица Вешенская)продемонстрировала мастерство владения лошадью и акробатические трюки.
Визитной карточкой фестиваля стала джигитовка. Команда «Золото Дона» из музея-заповедника М.А. Шолохова «Тихий Дон» (станица Вешенская)продемонстрировала мастерство владения лошадью и акробатические трюки. © АиФ / Юлия Федотова
«Такого фестиваля нет ни в одном городе мира», — подчеркнул руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков. - «Столица гордится тем, что стала площадкой для этого масштабного мероприятия».
«Такого фестиваля нет ни в одном городе мира», — подчеркнул руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков. - «Столица гордится тем, что стала площадкой для этого масштабного мероприятия». © АиФ / Юлия Федотова

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