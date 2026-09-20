Точка сборки. Собянин рассказал о помощи Москвы региональному бизнесу

Московский инновационный кластер объединил 41 тыс. компаний из разных уголков России. Востребованность столичных сервисов для развития бизнеса в регионах растет. Цифровая платформа i.moscow за семь лет собрала 14 млн. пользователей.

«В 2019 году МИК запустил цифровую платформу i.moscow для поддержки технологического бизнеса. За семь лет ее посетили свыше 14 миллионов уникальных пользователей, из них порядка трех миллионов приходится на регионы. В числе наиболее активных — Санкт-Петербург, Ленинградская, Волгоградская и Нижегородская области», — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин у себя в соцсетях.

Москва как точка сборки российской инновационной экономики

Сегодня принято говорить о конкуренции между регионами за инвестиции, кадры и технологии. Но есть и другая, куда более продуктивная логика — когда сильный делится инструментами с теми, кто набирает обороты. Именно так работает Московский инновационный кластер. Эта структура давно вышла за пределы столицы: сегодня она объединяет 41 тысячу компаний из Москвы и 86 субъектов Российской Федерации. Более 13,5 тысячи организаций базируются именно в регионах — то есть каждая третья компания кластера работает не в столице.

Ключевой инструмент этой экосистемы — цифровая платформа i.moscow, запущенная в 2019 году. За семь лет ее посетили более 14 миллионов уникальных пользователей, и порядка трех миллионов из них — представители регионов.

География активности впечатляет: чаще всего на платформу заходят предприниматели из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Волгоградской и Нижегородской областей. Но и это лишь верхушка айсберга — всего платформой пользуются предприниматели из 86 регионов страны.

Что это дает бизнесу на местах? Прежде всего — доступ к инфраструктуре, которая в одиночку была бы неподъемной. Речь и о поиске партнеров для научно- исследовательских работ, и о контактах с крупными корпорациями-заказчиками, и об образовательных программах, которые в регионах не всегда доступны в нужном объеме. По сути, Москва выступает агрегатором возможностей для всей страны.

Собянин: Треть компаний Московского инновационного кластера находится в регионах. Фото: АГН Москва/ Василий Кузьмиченок

Что получают региональные компании

Первый и, пожалуй, самый востребованный из инструментов — сервис «Техномаркет». Он помогает находить исполнителей для проведения исследовательских работ, разработки прототипов и решения производственных задач. К платформе уже подключились организации из 75 регионов России. По посещаемости из регионов этот сервис стабильно держит первое место — свыше 108 тысяч обращений.

Второй — «Витрина заказчиков». Здесь столичные и региональные технологические компании могут откликнуться на запросы крупных корпораций. Среди тех, кто размещает запросы на внедрение инновационных решений, — «Северсталь»,

«Газпром», «НОВАТЭК», «Татнефть», АЛРОСА. Для небольшого предприятия из глубинки это зачастую единственный шанс достучаться до гиганта.

Третий блок — образование. Онлайн-курсы по привлечению инвестиций, выходу на IPO, защите интеллектуальной собственности, развитию продаж и масштабированию бизнеса доступны предпринимателям со всей страны.

Наиболее популярны у регионов сервисы:

«Техномаркет» (108 тысяч посещений);

«Инвестиционная упаковка» (82 тысячи);

«Венчурная академия» (60 тысяч);

«Патентный практикум» (43 тысячи);

«Путь к IPO» (24 тысячи);

сервис «Витрина стартапов» (13 тысяч);

грант бизнес-ангелам (13 тысяч).

Четвертое направление — тестирование. Региональные компании могут проверить свои разработки в первом в России Центре испытаний роботов, а также задействовать столичную инфраструктуру для пилотного тестирования высокотехнологичных продуктов. Этой возможностью уже воспользовались почти 60 предприятий из 26 регионов. Среди примеров — системы для проверки герметичности кровель и образовательные решения для детей с нарушениями слуха.

Работает и обратный поток: столичные компании апробируют свои решения на площадках Якутии, Татарстана, Санкт-Петербурга и других субъектов.

Демонстрационные тестирования роботов в первом в стране центре испытаний робототехники Московского инновационного кластера (МИК) в инновационном центре «Сколково». Фото: АГН Москва/ Сергей Киселев

За пределами столицы

Самое убедительное доказательство работоспособности системы — конкретные разработки, которые нашли применение в регионах. Среди них также решения резидентов кластера «Ломоносов» и участников Московского инновационного кластера:

Роботизированная линия на базе искусственного интеллекта для автономной разгрузки вагонов, разработанная столичными специалистами. Система с 3D- камерами сканирует вагон высотой до двух метров, определяет координаты каждого огнеупорного изделия и формирует задачу для роботов по перемещению груза. Сегодня это решение работает на предприятии по производству огнеупорных изделий в Новгородской области.

Другой московский производитель выпускает профессиональные дезинфицирующие средства, которые поставляются более чем в 65 регионов и обеспечивают безопасность ведущих лечебных учреждений. Та же компания разработала биопрепарат для комплексной очистки сточных вод от нефтепродуктов, нитратов, хлоридов и других сложных загрязнений — его уже используют в Московском регионе и Краснодарском крае.

Резидент кластера «Ломоносов» производит системы очистки и обеззараживания воздуха с уникальным фильтром для удаления различных примесей. Продукция поставляется в 85 регионов страны, а среди объектов применения — морская ледостойкая стационарная платформа «Приразломная» в российском секторе арктического шельфа.

Еще одно московское предприятие разрабатывает оборудование для сверхскоростной связи. Его уже использовали при строительстве магистральной линии длиной более 16,7 тысячи километров между Санкт-Петербургом и Улан-Удэ.

Московский инновационный кластер. Фото: АГН Москва/ Василий Кузьмиченок

Что стоит за цифрами

Московский инновационный кластер сопровождает технологических предпринимателей на всех этапах — от разработки идеи до тестирования и внедрения в реальный сектор экономики. Платформа i.moscow сегодня представляет собой экосистему из более чем 50 сервисов и услуг.

Формально это столичный проект. Фактически — общероссийская структура, где Москва выступает точкой сборки, а выигрывают все участники. Компания из региона получает доступ к заказчикам, экспертизе и площадкам для испытаний.

Крупный корпоративный заказчик — поток свежих технологических решений. Сама Москва — репутацию центра компетенций и обратную связь от регионального бизнеса, которая помогает шлифовать сервисы.

Логика проста: чем быстрее перспективные технологии находят заказчиков и масштабируются по стране, тем устойчивее экономика в целом.