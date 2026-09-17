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Лекции, фестивали, спорт. Бесплатные события в Москве до конца сентября

Сюжет Афиша Москвы
Рассказываем, как не поймать осеннюю хандру.
Рассказываем, как не поймать осеннюю хандру. Коллаж АиФ

В любой сезон столичная жизнь кипит от количества насыщенных событий. Совсем недавно мы праздновали День города, ставили рекорд на фестивале ушу, покоряли высоту в Лужниках и танцевали до заката под песни Клавы Коки. Теперь собрали афишу бесплатных событий в Москве до конца сентября. Рассказываем, как не поймать осеннюю хандру. 

Лекция «Роман Булгакова “Мастер и Маргарита”: герои и прототипы»

Поклонникам русской литературы 20 сентября предлагают взглянуть на знаменитый роман Михаила Булгакова с точки зрения его персонажей и возможных прототипов. Лекцию проведет Мария Котова — кандидат филологических наук и главный научный сотрудник музея.

Слушатели попробуют разобраться, какие реальные люди могли повлиять на создание образов Мастера, Маргариты, Воланда и других героев. Отдельное внимание уделят биографии самого писателя: участники узнают, каким образом события его жизни и окружение нашли отражение на страницах романа. Экскурсия пройдет в Музее М. А. Булгакова. 

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«Жужжащий мир» в Биологическом музее

Для тех, кто хочет узнать больше о насекомых, Государственный биологический музей и «Биокластер» подготовили специальную программу «Жужжащий мир». Она пройдет сразу на нескольких площадках и позволит посмотреть на привычных обитателей природы с научной и художественной сторон.

В лаборатории посетители смогут рассмотреть насекомых под микроскопом и изучить особенности их строения. Для детей проведут творческое занятие по созданию собственного жука. Кроме того, состоятся кураторские экскурсии по выставке «Фантастические насекомые». В экспозиции впервые представлена коллекция энтомолога Андрея Голубенко, объединенная с произведениями искусства. Лекции пройдут 17 сентября с 12:00. Необходима предварительная регистрация.  

Подводное шоу с фридайверами в ТРЦ «Океания»

В «Океании» зрителям предлагают посмотреть на подводный мир буквально с высоты нескольких этажей. Фридайверы в эффектных костюмах будут погружаться в гигантский аквариум на глубину около 20 метров. Наблюдать за выступлением можно с разных уровней четырехэтажного аквариума. На фоне тысяч рыб спортсмены выполнят подводные элементы, превратив обычное посещение торгового центра в небольшое зрелищное представление. Увидеть шоу можно 19, 20, 26 и 27 сентября в 16:00. 

Аквалангист чистит аквариум в торгово-развлекательном центре «Океания».
Аквалангист чистит аквариум в торгово-развлекательном центре «Океания». Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников

«Искусство на прогулке» в парке «Ходынское поле»

Совместный проект «Парков Москвы» и Музея русского импрессионизма предлагает познакомиться с живописью прямо во время прогулки по парку «Ходынское поле». В бесплатном арт-павильоне представлены произведения из музейной коллекции, а посетители могут узнать больше об особенностях импрессионизма. Экспозиция рассчитана не только на визуальное восприятие: здесь есть тактильные макеты и ароматы, созданные по мотивам картин. По средам и субботам проходят творческие мастер-классы на открытом воздухе. Застать выставку можно до 30 сентября. 

Пикниковая зона. Парк Ходынское поле.
Пикниковая зона. Парк «Ходынское поле». Фото: Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

«Орион» в движении» на ВДНХ

20 сентября семейный праздник в парке «Орион» объединит цирковые номера, танцы, музыку и световые эффекты. Одними из участников программы станут артисты на ходулях. Театр огня и света «Пульсар» представит специальную постановку, а профессиональный иллюзионист проведет шоу с фокусами. Между выступлениями гостей ждут музыкальные и хореографические номера. Финальной частью программы станут танцевальное соревнование и общий флешмоб, к которым смогут присоединиться зрители. Начало в 13:30, вход свободный. 

«Битва гигантов» на «Городской ферме» ВДНХ

На ВДНХ продолжается осенний фестиваль урожая, посвященный необычным овощам рекордных размеров. На выставке собрали более 200 гигантских экземпляров, среди них — тыквы, арбузы, кабачки и лук.

26 сентября посетителей ждет парад на воде с декорированными тыквами. Участники представят свои необычные конструкции, а определить победителя смогут сами гости. Экспозиция овощей-гигантов будет работать до 27 сентября.

Тематическая композиция-инсталляция с тыквами на чемпионате «Битва гигантов» на ВДНХ.
Тематическая композиция-инсталляция с тыквами на чемпионате «Битва гигантов» на ВДНХ. Фото: АГН Москва

Благотворительный фестиваль «Котики, которые любят» 

Фестиваль, организованный благотворительным фондом «Собаки, которые любят», посвятят кошкам из приютов. В этот день около 40 животных будут ждать встречи с потенциальными хозяевами, причем оформить пристройство можно будет непосредственно на мероприятии.

Посетители смогут пообщаться с питомцами и узнать у волонтеров об их характере, привычках и особенностях. Тем, кто пока сомневается, подходит ли ему жизнь с кошкой, помогут разобраться в этом специалисты по поведению животных. Событие пройдет 20 сентября в ТРЦ «МЕГА. Белая Дача». 

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