От байков до лошадей. Куда сходить в Москве в выходные 18-19 сентября

В ближайшие выходные Москва вновь погрузится в облако ярких событий. В программе — мотошоу, спортивные активности на крышах, семейный фестиваль, конные выступления, музыка и многое другое. Куда сходить, что не упустить и где получить максимальное удовольствие, рассказали в афише бесплатных событий в Москве на 18-19 сентября.

«Конное достояние» в «Митино»

С 18 по 20 сентября в ландшафтном парке «Митино» на несколько дней развернется фестиваль, посвященный конной культуре и традициям верховой езды. Центральной темой программы станут «Шаманские сказки». Посетители смогут увидеть театрализованные конные выступления и спортивные демонстрации, а также попробовать себя в соревнованиях по хоббихорсингу. Для гостей подготовят тематические мастер-классы. Дополнят программу выступления фольклорных коллективов и этнических проектов. Начало в 12:00, вход свободный.

Московский мотофестиваль

В эти же выходные мотоциклисты традиционно проведут масштабное закрытие мотосезона. Участники проедут по Садовому кольцу организованной колонной, после чего праздничная программа продолжится на проспекте Академика Сахарова. Гостей ждут музыкальные выступления, диджейские сеты и тематические квесты. Также в программе — конкурс «Мотоледи» и даже розыгрыш мотоцикла. В этом году фестивальная программа приурочена к Году единства народов России. Начало в 10:00, вход свободный, участникам необходима предварительная регистрация.

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«Битва гигантов» на ВДНХ

В воскресенье, 19 сентября, на «Городской ферме» пройдет необычный праздник осеннего урожая, главными героями которого станут овощи впечатляющих размеров. На выставке можно будет увидеть результаты труда садоводов из разных регионов страны. Среди них — тыква весом более 800 кг, которую вырастил юный участник из Иркутска. В течение дня посетителей ждут кулинарные активности и дегустация блюд, приготовленных из овощных конкурсантов. Отдельной частью программы станет карвинг-шоу: мастера продемонстрируют, как из обычной тыквы создать декоративную скульптуру. Начало в 12:00, необходима предварительная регистрация.

Фестиваль «Выше только звезды»

19 сентября проводить летний спортивный сезон предлагают на высоте. Сразу на четырех московских крышах пройдет открытый фестиваль проекта «Мой спортивный район». Участники смогут присоединиться к занятиям по йоге, растяжке, зумбе и танцевальному фитнесу. Для тех, кто предпочитает не только практику, но и теорию, организуют встречи с экспертами. Кроме того, в программе предусмотрена спортивная викторина. Для посещения необходимо заранее зарегистрироваться.

«Спортлэнд» в Гостином дворе

Семейный фестиваль «Спортлэнд» в этом году отмечает 25-летие. В Гостином дворе с 19 по 20 сентября посетителей ждут десятки спортивных направлений и активностей — от традиционных командных видов спорта до необычных развлечений. В общей сложности организаторы представят более 100 вариантов занятий. Гости смогут познакомиться с капоэйрой и гандболом, попробовать свои силы в спидкубинге и увидеть хоккей на искусственном льду. Для посетителей также подготовлены подарки и праздничные сюрпризы. Для участия необходима регистрация.

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Выходные в Дарвиновском музее

19 сентября Дарвиновский музей приглашает юных посетителей и их родителей на праздник в честь десятилетия «Дошкольной академии». Центральным событием станет познавательный квест, во время которого дети вместе с пингвиненком Дадой отправятся в виртуальное путешествие по разным уголкам Земли. Участникам предстоит выполнять задания, знакомиться с животными и искать спрятанный чемодан с подарками.

После квеста можно будет переключиться на творчество и игры: сделать фигурку пингвина Дады, рисовать в больших раскрасках и участвовать в семейной игротеке. Для дошкольников, которые придут в костюмах путешественников, предусмотрены специальные сувениры.

«Военные оркестры в парках» в «Теплом стане»

В субботу в «Теплом стане» состоится концерт в рамках фестиваля «Военные оркестры в парках». Перед публикой выступит военный оркестр штаба Центрального Оршанско-Хинганского ордена Жукова Краснознаменного округа войск национальной гвардии России. Музыкальная программа не ограничится военными маршами. Оркестр исполнит эстрадные композиции, рок-хиты и народные песни, поэтому концерт подойдет не только поклонникам духовой музыки. Начало в 16:00, вход свободный.