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«Звери» и Кока бесплатно. Куда сходить в Москве в выходные 12-13 сентября

Сюжет Афиша Москвы
Клава Кока; Международный турнир «Московские звезды ушу».
Клава Кока; Международный турнир «Московские звезды ушу». / РИА Новости/ Анатолий Медведь; Агентство городских новостей/ Василий Кузьмичёнок / Коллаж АиФ

Синоптики уверяют: бабье лето приходит в Москву. Среди холодных и дождливых дней наступающие выходные станут настоящим подарком. Где провести время с пользой, куда сходить и что интересного увидеть — рассказываем в афише бесплатных мероприятий на выходных.

Попасть в книгу Гиннесса

11-й международный турнир «Московские звезды ушу» в Московском дворце ушу в районе Черемушки.
11-й международный турнир «Московские звезды ушу» в Московском дворце ушу в районе Черемушки. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/ Василий Кузьмичёнок

В субботу, 12 сентября, в парке «Музеон» пройдет масштабный Московский фестиваль ушу. На одной площадке с видом на Москву-реку соберутся сотни желающих увидеть древнее искусство единоборства своими глазами.

С 11:00 и до 21:00 парк наполнится восточными мотивами. Для гостей выступят шаолиньские монахи из знаменитой школы Дэнфэн. Там же пройдут соревнования по пяти видам ушу и, конечно, праздничный концерт. Главным артистом праздника станет Клава Кока.

Но «гвоздем» программы станет самая массовая тренировка по ушу от проекта «Мой спортивный район». Все участники одновременно выполнят комплекс упражнений с веерами, тем самым поставив новый рекорд в Книге России. Участие в тренировке бесплатное, но необходима предварительная регистрация на сайте фестиваля.
Клава Кока — российская певица, автор песен, видеоблогер, телеведущая, актриса кино и дубляжа.
Клава Кока — российская певица, автор песен, видеоблогер, телеведущая, актриса кино и дубляжа. Фото: Commons.wikimedia.org

Экстрим в «Лужниках»

В ту же субботу, 12 сентября, в «Лужниках» соберутся любители экстрима. В выходные на главной спортивной арене пройдет фестиваль экстремальных видов спорта и уличной культуры «Энергия спорта». Всех гостей ждут масштабное экстрим-шоу, мастер-классы, встречи со звездами и вечерний концерт.

Паркур — это искусство эффективного перемещения в пространстве с преодолением препятствий, преимущественно в городской среде.
Паркур — это искусство эффективного перемещения в пространстве с преодолением препятствий, преимущественно в городской среде. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/ Артур Новосильцев

В программе — тренировки, состязания и показательные выступления по фристайл-роликам, панна-футболу, балансборду, паркуру, самокатам, брейк-дансу и многому другому. Автограф-сессия со звездами спорта. И, конечно, концерт с участием ведущих артистов отечественной сцены — на фестивале выступят группа «Звери» и Егор Крид.

Вход на мероприятие свободный. Регистрация не требуется.

С приходом осени тренировки перенесут в уютные теплые помещения.
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Кубок за экстрим

Ещё одно экстремальное событие осени состоится на BMX-велодроме «Марьинский». 11 и 12 сентября там пройдет третий Кубок Московского спорта по экстремальным видам спорта.

В эти дни более 500 спортсменов (в возрасте аж от 3 лет) смогут испытать свои силы в двух дисциплинах: гонке «классик» — олимпийских заездах на велосипедах ВМХ, а также в гонке на беговелах для самых юных спортсменов.

Трюки на BMX — это сочетание баланса, координации и умения работать с велосипедом
Трюки на BMX — это сочетание баланса, координации и умения работать с велосипедом. Фото: РИА Новости/ Виталий Тимкив

Кроме испытаний, для гостей подготовили захватывающие показательные выступления. Восемь райдеров одновременно стартанут с высокой горы и в вихре смогут преодолевать трамплины и крутые повороты. Вход на событие свободный, предварительная регистрация требуется участникам соревнований.

Экотропа на ВДНХ.
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По Москве на велосипеде

12 и 13 сентября пройдет долгожданный осенний велофестиваль. В субботу с 12 часов дня на городские дороги выйдут тысячи велосипедистов, чтобы проехать по центру города, на время закрытом для машин. Кстати, старт будет дан от Воробьевых гор.

Ночной велофестиваль 2026
Ночной велофестиваль 2026 года в Москве. Фото: АиФ/ Юлия Федотова

А в воскресенье в городе пройдет велосипедный заезд для юных участников фестиваля по Цветному бульвару. С 11 и до 18 часов будут проходить сами велозаезды, а ближе к вечеру гостей ждет дискотека для самых маленьких.

Вход свободный, для участия необходима предварительная регистрация.

Ко Дню города Москва сделала своим жителям и гостям необычный подарок – первый спортивно-культурный аудиозабег «Музейная миля».
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Мастер-классы

Как же без творчества в эти выходные? В культурном центре «Новослободский» пройдут занятия по набойке по ткани, освоению эпоксидной смолы, созданию 3-D стикеров, а также созданию фигурки «Мишка-брик».

Лесная библиотека в парке «Ходынское поле».
Лесная библиотека в парке «Ходынское поле». Фото: Агентство городских новостей «Москва»/ Ярослав Чингаев

На Ходынском поле горожане смогут создать пленэры под открытым небом, в детском парке «Фили» — освоить японскую живопись тушью, а в музее В. А. Торопина — набить руку в акварельном мастерстве.

Кубок Мэра Москвы по конному спорту

До 6 сентября в столице продлится Кубок Мэра Москвы по конному спорту. Впервые в программу этого зрелищного турнира вошла джигитовка. В День города, 5 сентября, Большой конный манеж Центра национальных конных традиций на ВДНХ поражал зрителей этой дисциплиной.
До 6 сентября в столице продлится Кубок Мэра Москвы по конному спорту. Впервые в программу этого зрелищного турнира вошла джигитовка. В День города, 5 сентября, Большой конный манеж Центра национальных конных традиций на ВДНХ поражал зрителей этой дисциплиной. © АиФ / Игорь Харитонов
Каждый спортсмен подготовил программу из 6 элементов, выбранных из 7 уровней сложности.
Каждый спортсмен подготовил программу из 6 элементов, выбранных из 7 уровней сложности. © АиФ / Игорь Харитонов
Чтобы побороться за главный трофей наездникам предстояло выполнить все заявленные трюковые упражнения на скачущей на большой скорости лошади.
Чтобы побороться за главный трофей наездникам предстояло выполнить все заявленные трюковые упражнения на скачущей на большой скорости лошади. © АиФ / Игорь Харитонов
Каждое выступление занимает немногим больше минуты.
Каждое выступление занимает немногим больше минуты. © АиФ / Игорь Харитонов
За победу в соревнованиях боролось более 250 спортсменов.
За победу в соревнованиях боролось более 250 спортсменов. © АиФ / Игорь Харитонов
Как признаются сами наездники, трюковые упражнения очень сильно отличаются друг от друга. Какое-то можно освоить за несколько дней, а другое требует не меньше года усиленных тренировок.
Как признаются сами наездники, трюковые упражнения очень сильно отличаются друг от друга. Какое-то можно освоить за несколько дней, а другое требует не меньше года усиленных тренировок. © АиФ / Игорь Харитонов
Победитель определялся по результата двух дней, в первый из которых наездники демонстрировали владение пикой, шашкой, ножом и пистолетом. На площадке было установлено 14 различных мишеней, а победа зависела от точности.
Победитель определялся по результата двух дней, в первый из которых наездники демонстрировали владение пикой, шашкой, ножом и пистолетом. На площадке было установлено 14 различных мишеней, а победа зависела от точности. © АиФ / Игорь Харитонов
Включение джигитовки в Кубок Мэра Москвы, как говорят наездники – это важный шаг в развитии национального конного спорта.
Включение джигитовки в Кубок Мэра Москвы, как говорят наездники – это важный шаг в развитии национального конного спорта. © АиФ / Игорь Харитонов

Кубок Мэра Москвы по конному спорту

До 6 сентября в столице продлится Кубок Мэра Москвы по конному спорту. Впервые в программу этого зрелищного турнира вошла джигитовка. В День города, 5 сентября, Большой конный манеж Центра национальных конных традиций на ВДНХ поражал зрителей этой дисциплиной.
До 6 сентября в столице продлится Кубок Мэра Москвы по конному спорту. Впервые в программу этого зрелищного турнира вошла джигитовка. В День города, 5 сентября, Большой конный манеж Центра национальных конных традиций на ВДНХ поражал зрителей этой дисциплиной. © АиФ / Игорь Харитонов
Каждый спортсмен подготовил программу из 6 элементов, выбранных из 7 уровней сложности.
Каждый спортсмен подготовил программу из 6 элементов, выбранных из 7 уровней сложности. © АиФ / Игорь Харитонов
Чтобы побороться за главный трофей наездникам предстояло выполнить все заявленные трюковые упражнения на скачущей на большой скорости лошади.
Чтобы побороться за главный трофей наездникам предстояло выполнить все заявленные трюковые упражнения на скачущей на большой скорости лошади. © АиФ / Игорь Харитонов
Каждое выступление занимает немногим больше минуты.
Каждое выступление занимает немногим больше минуты. © АиФ / Игорь Харитонов
За победу в соревнованиях боролось более 250 спортсменов.
За победу в соревнованиях боролось более 250 спортсменов. © АиФ / Игорь Харитонов
Как признаются сами наездники, трюковые упражнения очень сильно отличаются друг от друга. Какое-то можно освоить за несколько дней, а другое требует не меньше года усиленных тренировок.
Как признаются сами наездники, трюковые упражнения очень сильно отличаются друг от друга. Какое-то можно освоить за несколько дней, а другое требует не меньше года усиленных тренировок. © АиФ / Игорь Харитонов
Победитель определялся по результата двух дней, в первый из которых наездники демонстрировали владение пикой, шашкой, ножом и пистолетом. На площадке было установлено 14 различных мишеней, а победа зависела от точности.
Победитель определялся по результата двух дней, в первый из которых наездники демонстрировали владение пикой, шашкой, ножом и пистолетом. На площадке было установлено 14 различных мишеней, а победа зависела от точности. © АиФ / Игорь Харитонов
Включение джигитовки в Кубок Мэра Москвы, как говорят наездники – это важный шаг в развитии национального конного спорта.
Включение джигитовки в Кубок Мэра Москвы, как говорят наездники – это важный шаг в развитии национального конного спорта. © АиФ / Игорь Харитонов

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