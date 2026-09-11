Не время болеть. Как «Московский чекап» спасает от инфаркта

В столице набирает обороты «Московский чекап». Умный алгоритм ЕМИАС научился заглядывать в «будущее» организма: прямо в смартфоне он выявляет предриски инфаркта, диабета и болезней ЖКТ задолго до первых симптомов и выписывает точечные направления на бесплатные анализы. О том, как 700 тысяч горожан уже прошли цифровую расшифровку своего здоровья, — в материале aif.ru.

Большинство из нас искренне считают себя здоровыми до тех пор, пока где-то не заноет или не заколет. Однако современные болезни усердно умеют маскироваться: печень и сосуды разрушаются молча, а преддиабет годами не подает никаких сигналов. Чтобы не ловить тяжелые патологии на поздних стадиях, столичная медицина запустила программу «Московский чекап» — персонализированный инструмент, который вычисляет угрозы задолго до их проявления.

Открытие павильона «Путь здоровья» на ВДНХ в рамках проекта «Московский чекап». Фото: Агентство городских новостей «Москва»/ Василий Кузьмичёнок

Без лишних хождений

В отличие от стандартных медосмотров, «Московский чекап» подстраивается под конкретного человека. Алгоритм изучает электронную медкарту, историю предыдущих анализов и ответы на вопросы о привычках, после чего выдает строго индивидуальный набор исследований. У двух ровесников этот список может отличаться принципиально.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова объяснила, почему город сменил саму логику работы с пациентами:

«В Москве мы хотим перейти от реактивного формата медицины, когда человека начинают лечить уже по факту болезни, к проактивному подходу. Поэтому сегодня большое внимание уделяется профилактике, выявлению рисков и предрисков, чтобы не допускать развития заболеваний. С этой целью мы запустили программу „Московский чекап“. Она создана с учетом всех достижений современных технологий и позволяет человеку пройти полное обследование, оценить свое здоровье с минимальными затратами».

Главное, что вся первичная сборная работа перенесена в смартфон — идти в поликлинику «просто спросить» больше не нужно.

Более 1,5 миллиона жителей столицы уже присоединились к программе заботы о здоровье «Московский чекап». Фото: Агентство городских новостей «Москва»/ Кузьмичёнок Василий

«Прямо из дома в приложении „ЕМИАС.ИНФО“ вы заполняете необходимые опросники, которые позволяют определить ваш образ жизни, и проходите необходимые тесты. Система анализирует ваш цифровой профиль, определяет возможные риски развития заболеваний, дает рекомендации по образу жизни, питания и занятиям спортом, а также формирует индивидуальный пакет инструментальных и лабораторных исследований. И для этого не нужно идти в поликлинику»

По словам Анастасии Раковой, если сданные в лаборатории тесты показывают отклонения, врач не ждет, пока пациент запишется на прием, а сам связывается с ним по телемедицинской связи для назначения уточняющей диагностики.

С заботой о прекрасном. Собянин открыл три новых центра женского здоровья Подробнее

Молчаливая «тройка»: что показала диагностика 700 тысяч человек

К «Московскому чекапу» уже приобщились около 1,5 миллиона жителей, а 700 тысяч завершили первый круг обследований. Цифровое зеркало показало реальную картину предрисков среди активных горожан:

Почти у 50% участников выявлены скрытые факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний.

У 40% пользователей обнаружена вероятность проблем с желудочно-кишечным трактом.

У 30% проявился предриск развития сахарного диабета.

Прохождение чекапа начинается дистанционно в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

Чтобы перепроверить эти тревожные сигналы, алгоритмы сформировали для москвичей более 3 миллионов направлений на глубокие лабораторные тесты (многие из которых раньше сдавались только платно или по особому направлению). Так, 66% обследуемых отправились сдавать кровь на печеночные ферменты, 63% — на функции почек, а 54% прошли тесты на специфические маркеры повреждения клеток и тканей, позволяющие заметить риски инфаркта или поражений печени еще на нулевой стадии.

Медицина и технологии. Опыт Москвы по использованию ИИ внедрят в регионы Подробнее

Не отрываясь от ритма большого города

Пройти цифровой опрос в «ЕМИАС.ИНФО» можно буквально на диване, внеся в приложение данные о самочувствии или показатели умных весов. А сдаются назначенные анализы бесплатно по полису ОМС в удобное время.

Чтобы встроенная забота о себе стала естественной частью жизни, диагностику встроили даже в городскую среду. Летом в рамках проекта «Лето в Москве» на ВДНХ, Никитском бульваре и Трубной площади работали интерактивные павильоны, где за 15 минут можно было оценить силу хвата, пройти тест на реакцию и нейротренажеры. А для тех, у кого нет ни минуты днем, проект «Ночь в поликлинике» объединил вечерний медосмотр с культурной программой, собрал 20 тысяч гостей и доказал: следить за здоровьем в столице стало не только просто, но и современно.