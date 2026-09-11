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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Не время болеть. Как «Московский чекап» спасает от инфаркта

Сюжет Московское долголетие
Открытие павильона «Путь здоровья» на Трубной площади в рамках проекта «Московский чекап».
Открытие павильона «Путь здоровья» на Трубной площади в рамках проекта «Московский чекап». / Василий Кузьмичёнок / Агентство городских новостей "Москва"

В столице набирает обороты «Московский чекап». Умный алгоритм ЕМИАС научился заглядывать в «будущее» организма: прямо в смартфоне он выявляет предриски инфаркта, диабета и болезней ЖКТ задолго до первых симптомов и выписывает точечные направления на бесплатные анализы. О том, как 700 тысяч горожан уже прошли цифровую расшифровку своего здоровья, — в материале aif.ru.

Большинство из нас искренне считают себя здоровыми до тех пор, пока где-то не заноет или не заколет. Однако современные болезни усердно умеют маскироваться: печень и сосуды разрушаются молча, а преддиабет годами не подает никаких сигналов. Чтобы не ловить тяжелые патологии на поздних стадиях, столичная медицина запустила программу «Московский чекап» — персонализированный инструмент, который вычисляет угрозы задолго до их проявления.

Открытие павильона «Путь здоровья» на ВДНХ в рамках проекта «Московский чекап».
Открытие павильона «Путь здоровья» на ВДНХ в рамках проекта «Московский чекап». Фото: Агентство городских новостей «Москва»/ Василий Кузьмичёнок

Без лишних хождений

В отличие от стандартных медосмотров, «Московский чекап» подстраивается под конкретного человека. Алгоритм изучает электронную медкарту, историю предыдущих анализов и ответы на вопросы о привычках, после чего выдает строго индивидуальный набор исследований. У двух ровесников этот список может отличаться принципиально.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова объяснила, почему город сменил саму логику работы с пациентами:

«В Москве мы хотим перейти от реактивного формата медицины, когда человека начинают лечить уже по факту болезни, к проактивному подходу. Поэтому сегодня большое внимание уделяется профилактике, выявлению рисков и предрисков, чтобы не допускать развития заболеваний. С этой целью мы запустили программу „Московский чекап“. Она создана с учетом всех достижений современных технологий и позволяет человеку пройти полное обследование, оценить свое здоровье с минимальными затратами».

Главное, что вся первичная сборная работа перенесена в смартфон — идти в поликлинику «просто спросить» больше не нужно.

Более 1,5 миллиона жителей столицы уже присоединились к программе заботы о здоровье «Московский чекап». Фото: Агентство городских новостей «Москва»/ Кузьмичёнок Василий

«Прямо из дома в приложении „ЕМИАС.ИНФО“ вы заполняете необходимые опросники, которые позволяют определить ваш образ жизни, и проходите необходимые тесты. Система анализирует ваш цифровой профиль, определяет возможные риски развития заболеваний, дает рекомендации по образу жизни, питания и занятиям спортом, а также формирует индивидуальный пакет инструментальных и лабораторных исследований. И для этого не нужно идти в поликлинику»

По словам Анастасии Раковой, если сданные в лаборатории тесты показывают отклонения, врач не ждет, пока пациент запишется на прием, а сам связывается с ним по телемедицинской связи для назначения уточняющей диагностики.

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Молчаливая «тройка»: что показала диагностика 700 тысяч человек

К «Московскому чекапу» уже приобщились около 1,5 миллиона жителей, а 700 тысяч завершили первый круг обследований. Цифровое зеркало показало реальную картину предрисков среди активных горожан:

  • Почти у 50% участников выявлены скрытые факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний.
  • У 40% пользователей обнаружена вероятность проблем с желудочно-кишечным трактом.
  • У 30% проявился предриск развития сахарного диабета.
Прохождение чекапа начинается дистанционно в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».
Прохождение чекапа начинается дистанционно в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

Чтобы перепроверить эти тревожные сигналы, алгоритмы сформировали для москвичей более 3 миллионов направлений на глубокие лабораторные тесты (многие из которых раньше сдавались только платно или по особому направлению). Так, 66% обследуемых отправились сдавать кровь на печеночные ферменты, 63% — на функции почек, а 54% прошли тесты на специфические маркеры повреждения клеток и тканей, позволяющие заметить риски инфаркта или поражений печени еще на нулевой стадии.

Более того, с помощью правитель­ства Москвы в систему здравоохранения будет внедрён искусственный интеллект (ИИ) для автоматизации процессов анализа данных и результатов лабораторных исследований.
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Не отрываясь от ритма большого города

Пройти цифровой опрос в «ЕМИАС.ИНФО» можно буквально на диване, внеся в приложение данные о самочувствии или показатели умных весов. А сдаются назначенные анализы бесплатно по полису ОМС в удобное время.

Чтобы встроенная забота о себе стала естественной частью жизни, диагностику встроили даже в городскую среду. Летом в рамках проекта «Лето в Москве» на ВДНХ, Никитском бульваре и Трубной площади работали интерактивные павильоны, где за 15 минут можно было оценить силу хвата, пройти тест на реакцию и нейротренажеры. А для тех, у кого нет ни минуты днем, проект «Ночь в поликлинике» объединил вечерний медосмотр с культурной программой, собрал 20 тысяч гостей и доказал: следить за здоровьем в столице стало не только просто, но и современно.

Акция «Ночь в поликлинике»

В Москве 22 августа впервые прошла акция «Ночь в поликлинике». Ее цель - привлечь больше жителей города к проверке здоровья.
В Москве 22 августа впервые прошла акция «Ночь в поликлинике». Ее цель - привлечь больше жителей города к проверке здоровья. © АиФ / Юлия Федотова
С 20:00 до полуночи 22 августа в городских поликлиниках выступали музыкальные группы, проходили медитативные практики и спортивные тренировки.
С 20:00 до полуночи 22 августа в городских поликлиниках выступали музыкальные группы, проходили медитативные практики и спортивные тренировки. © АиФ / Юлия Федотова
По словам врачей, акция – это возможность пройти комплексное обследование и параллельно насладиться прекрасной культурной программой в удобное время.
По словам врачей, акция – это возможность пройти комплексное обследование и параллельно насладиться прекрасной культурной программой в удобное время. © АиФ / Юлия Федотова
На входе посетители получали браслеты для маршрутизации внутри поликлиник.
На входе посетители получали браслеты для маршрутизации внутри поликлиник. © АиФ / Юлия Федотова
Пациенты без московского полиса могли пройти чекап на состав тела, горожане же получили возможность пройти расширенную диагностику.
Пациенты без московского полиса могли пройти чекап на состав тела, горожане же получили возможность пройти расширенную диагностику. © АиФ / Юлия Федотова
«Ночь в поликлинике - это возможность принять участие в «Московском чекапе» – программа направлена на индивидуальную диагностику состояния здоровья.
«Ночь в поликлинике - это возможность принять участие в «Московском чекапе» – программа направлена на индивидуальную диагностику состояния здоровья. © АиФ / Юлия Федотова
Формат акции придумали с опорой на активную молодежь, которой некогда следить за здоровьем в условиях насыщенных будней.
Формат акции придумали с опорой на активную молодежь, которой некогда следить за здоровьем в условиях насыщенных будней. © АиФ / Юлия Федотова
Гостей угощали свежими фруктами и кислородными коктейлями.
Гостей угощали свежими фруктами и кислородными коктейлями. © АиФ / Юлия Федотова
Следующая подобная акция пройдет 29 августа с 20:00 до 00:00.
Следующая подобная акция пройдет 29 августа с 20:00 до 00:00. © АиФ / Юлия Федотова
Программа в каждой поликлинике отличалась, так в учреждении № 220 прошел концерт по мотивам хитов Ханса Циммера.
Программа в каждой поликлинике отличалась, так в учреждении № 220 прошел концерт по мотивам хитов Ханса Циммера. © АиФ / Юлия Федотова
В акции приняли участие десять поликлиник по всей Москве, вход на мероприятия был свободный.
В акции приняли участие десять поликлиник по всей Москве, вход на мероприятия был свободный. © АиФ / Юлия Федотова

Акция «Ночь в поликлинике»

В Москве 22 августа впервые прошла акция «Ночь в поликлинике». Ее цель - привлечь больше жителей города к проверке здоровья.
В Москве 22 августа впервые прошла акция «Ночь в поликлинике». Ее цель - привлечь больше жителей города к проверке здоровья. © АиФ / Юлия Федотова
С 20:00 до полуночи 22 августа в городских поликлиниках выступали музыкальные группы, проходили медитативные практики и спортивные тренировки.
С 20:00 до полуночи 22 августа в городских поликлиниках выступали музыкальные группы, проходили медитативные практики и спортивные тренировки. © АиФ / Юлия Федотова
По словам врачей, акция – это возможность пройти комплексное обследование и параллельно насладиться прекрасной культурной программой в удобное время.
По словам врачей, акция – это возможность пройти комплексное обследование и параллельно насладиться прекрасной культурной программой в удобное время. © АиФ / Юлия Федотова
На входе посетители получали браслеты для маршрутизации внутри поликлиник.
На входе посетители получали браслеты для маршрутизации внутри поликлиник. © АиФ / Юлия Федотова
Пациенты без московского полиса могли пройти чекап на состав тела, горожане же получили возможность пройти расширенную диагностику.
Пациенты без московского полиса могли пройти чекап на состав тела, горожане же получили возможность пройти расширенную диагностику. © АиФ / Юлия Федотова
«Ночь в поликлинике - это возможность принять участие в «Московском чекапе» – программа направлена на индивидуальную диагностику состояния здоровья.
«Ночь в поликлинике - это возможность принять участие в «Московском чекапе» – программа направлена на индивидуальную диагностику состояния здоровья. © АиФ / Юлия Федотова
Формат акции придумали с опорой на активную молодежь, которой некогда следить за здоровьем в условиях насыщенных будней.
Формат акции придумали с опорой на активную молодежь, которой некогда следить за здоровьем в условиях насыщенных будней. © АиФ / Юлия Федотова
Гостей угощали свежими фруктами и кислородными коктейлями.
Гостей угощали свежими фруктами и кислородными коктейлями. © АиФ / Юлия Федотова
Следующая подобная акция пройдет 29 августа с 20:00 до 00:00.
Следующая подобная акция пройдет 29 августа с 20:00 до 00:00. © АиФ / Юлия Федотова
Программа в каждой поликлинике отличалась, так в учреждении № 220 прошел концерт по мотивам хитов Ханса Циммера.
Программа в каждой поликлинике отличалась, так в учреждении № 220 прошел концерт по мотивам хитов Ханса Циммера. © АиФ / Юлия Федотова
В акции приняли участие десять поликлиник по всей Москве, вход на мероприятия был свободный.
В акции приняли участие десять поликлиник по всей Москве, вход на мероприятия был свободный. © АиФ / Юлия Федотова

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