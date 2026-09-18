Лаборатория аромата. Участники «Московского долголетия» создадут свой бренд

Москвичка Светлана Лазарева не любит упоминать о своём возрасте. «На пенсию вышла, значит, 55 уже есть», — кокетливо склонив голову, улыбается женщина. Её работа не была связана с парфюмерией. Парфюмерия — это хобби.
Дом наполнен ароматами
«Я обожаю, когда дом наполнен ароматами, — признаётся Светлана. — Он ароматами встречает и провожает. Много лет назад я поняла важность запахов. Начинала с простого: под Новый год втыкала в апельсины сушёные бутончики гвоздики. И квартира наполнялась духом праздника».
Потом Светлана начала экспериментировать с аромалампами — смешивала в них разные эфирные масла. По её словам, получались в том числе и целебные композиции, укрепляющие иммунитет и способствующие выздоровлению, — например, когда дети болели. Её любимые запахи — апельсин, кардамон, корица, роза, хвоя, гибискус. Светлана Лазарева приехала в Центр московского долголетия «Сокольники», именно здесь стартовало новое направление — «Лаборатория аромата». Его цель — во-первых, занять людей «серебряного» возраста и познакомить их с чем-то ранее неведомым и интересным, а во-вторых, совместными творческими усилиями, с помощью специалистов, создать фирменный аромат проекта «Московское долголетие». Позже парфюмерная композиция будет звучать во всех центрах московского долголетия.
«Я давно в „Московском долголетии“, — говорит Светлана. — Занималась моделингом, северной ходьбой, настольным и большим теннисом, плаванием. Подруга мне сообщила, что идёт набор в парфюмерную лабораторию. Хочу поучаствовать в создании фирменного аромата нашего проекта. Считаю, что он должен быть свежим и лёгким, не делать акцент на возрасте. Мне кажется, в него должны войти ноты жасмина, розы и цитрусовых».
Что такое аромабрендинг?
На одном из мастер-классов «Лаборатории аромата» побывали и корреспонденты «АиФ». Их ведущая — куратор программы, парфюмерный стилист Наталия Черкасова.
«Мы будем заниматься аромабрендингом, — объясняет Наталия. — Что это такое? Например, аромалоготип христианского храма — это запах воска и ладана. Мы же не ожидаем учуять в церкви аромат клубники. А чем должно пахнуть в центрах московского долголетия?»
Стилист поясняет, что обоняние — самое быстрое из пяти основных чувств человека, оно тесно связано с нашей памятью и эмоциями. Запах способен мгновенно активировать яркие, эмоционально окрашенные воспоминания о событиях прошлого, даже тех, которые казались нам полностью забытыми.
Приобщение к парфюмерному искусству Наталия Черкасова начинает с основы — проверки на распознавание запахов, так называемого ольфакторного теста. Она раздаёт всем полоски бумаги, пропитанные разными ароматами. Нужно понюхать и назвать вещество, которое является источником запаха. Лимон, горький шоколад, роза — определить получается почти у всех.
«Участники нашего проекта будут создавать свою мечту, наслаждаться творчеством, — убеждена Наталия. — И мне очень приятно, что среди них есть не только женщины, но и мужчины, причём весьма подкованные в этом деле».
Модный, гармоничный
Один из этих мужчин — бывший банковский топ-менеджер Анатолий Дюбанов. Он говорит, что за долгие годы работы на руководящих должностях научился не только отличать «Шанель № 5» от «Пуазона», но и в целом ориентироваться в парфюмерии.
«У нас коллектив был женский, и своим сотрудницам я всегда привозил духи из заграничных командировок, — рассказывает Анатолий. — Причём не всем одно и то же, а каждой подбирал свой аромат. Поэтому приходилось разбираться в тонкостях».
Анатолий — давний участник «Московского долголетия». По его словам, стал ходить туда, чтобы узнавать что-то интересное и новое. Вот и в «Лабораторию аромата» пришёл именно по той же причине — для самообразования. К тому же это своего рода вызов, ведь большинство великих парфюмеров мужчины.
Свой вариант аромата «Московского долголетия» Дюбанов пока не придумал. Но наверняка у него, как и у других участников, родится какая-то своя оригинальная идея. И уже можно предположить, что самым сложным для организаторов будет свести все эти варианты воедино.
«Очень хочется красивого аромата, модного, с какой-то актуальной тенденцией, — размышляет Наталия Черкасова. — На мой взгляд, правильно будет включить в него те ноты, которые полезны для людей нашего возраста, помогают снимать стресс, успокаиваться, создавать душевную гармонию».
Ориентир для других регионов
Пока пенсионеры под руководством профессиональных парфюмеров изучают сочетаемость ароматов и создают авторские духи, но уже в октябре они презентуют готовый парфюм. А «Московское долголетие» в очередной раз сломает стереотип о «скудном» досуге пожилых людей. Москва (а вслед за столицей такие проекты внедряют Санкт-Петербург, Татарстан, Башкортостан, Калининградская область и др.) демонстрирует: работа со старшим поколением давно выросла из рамок гимнастики, песен хором или рукоделия.
Если в коммерческом сегменте профессиональные парфюмерные интенсивы стоят десятки тысяч рублей и недоступны пенсионерам, то столица сделала премиальную креативную индустрию бесплатной общественной практикой. И это хороший ориентир для регионов. Ведь, помимо прочего, работа с ароматами — это ещё и полезная когнитивная нагрузка, тренировка памяти.