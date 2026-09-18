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Лаборатория аромата. Участники «Московского долголетия» создадут свой бренд

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 37. Открытые уроки 16/09/2026 Сюжет Московское долголетие
Наталия Черкасова учит московских пенсионеров распознавать запахи.
Наталия Черкасова учит московских пенсионеров распознавать запахи. / Юля Федотова / АиФ

Москвичка Светлана Лазарева не любит упоминать о своём возрасте. «На пенсию вышла, значит, 55 уже есть», — кокетливо склонив голову, улыбается женщина. Её работа не была связана с парфюмерией. Парфюмерия — это хобби.

Дом наполнен ароматами

«Я обожаю, когда дом наполнен ароматами, — признаётся Светлана. — Он ароматами встречает и провожает. Много лет назад я поняла важность запахов. Начинала с простого: под Новый год втыкала в апельсины сушёные бутончики гвоздики. И квартира наполнялась духом праздника».

Главная задача — создание единого аромата «Московского долголетия». Фото: Агентство городских новостей «Москва»/ Елена Мельникова

Потом Светлана начала экспериментировать с аромалампами — смешивала в них разные эфирные масла. По её словам, получались в том числе и целебные композиции, укрепляющие иммунитет и способствующие выздоровлению, — например, когда дети болели. Её любимые запахи — апельсин, кардамон, корица, роза, хвоя, гибискус. Светлана Лазарева приехала в Центр московского долголетия «Сокольники», именно здесь стартовало новое направление — «Лаборатория аромата». Его цель — во-первых, занять людей «серебряного» возраста и познакомить их с чем-то ранее неведомым и интересным, а во-вторых, совместными творческими усилиями, с помощью специалистов, создать фирменный аромат проекта «Московское долголетие». Позже парфюмерная композиция будет звучать во всех центрах московского долголетия.

«Я давно в „Московском долголетии“, — говорит Светлана. — Занималась моделингом, северной ходьбой, настольным и большим теннисом, плаванием. Подруга мне сообщила, что идёт набор в парфюмерную лабораторию. Хочу поучаствовать в создании фирменного аромата нашего проекта. Считаю, что он должен быть свежим и лёгким, не делать акцент на возрасте. Мне кажется, в него должны войти ноты жасмина, розы и цитрусовых».

Что такое аромабрендинг?

Светлана Лазарева мечтает принять участие в создании аромата для «Московского долголетия».
Светлана Лазарева мечтает принять участие в создании аромата для «Московского долголетия». Фото: АиФ/ Юля Федотова

На одном из мастер-классов «Лаборатории аромата» побывали и корреспонденты «АиФ». Их ведущая — куратор программы, парфюмерный стилист Наталия Черкасова.

«Мы будем заниматься аромабрендингом, — объясняет Наталия. — Что это такое? Например, аромалоготип христианского храма — это запах воска и ладана. Мы же не ожидаем учуять в церкви аромат клубники. А чем должно пахнуть в центрах московского долголетия?»

Стилист поясняет, что обоняние — самое быстрое из пяти основных чувств человека, оно тесно связано с нашей памятью и эмоциями. Запах способен мгновенно активировать яркие, эмоционально окрашенные воспоминания о событиях прошлого, даже тех, которые казались нам полностью забытыми.

Участники будут выбирать ингредиенты, экспериментировать с сочетаниями и тестировать разные версии, пока не придут к общей формуле. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/ Елена Мельникова

Приобщение к парфюмерному искусству Наталия Черкасова начинает с основы — проверки на распознавание запахов, так называемого ольфакторного теста. Она раздаёт всем полоски бумаги, пропитанные разными ароматами. Нужно понюхать и назвать вещество, которое является источником запаха. Лимон, горький шоколад, роза — определить получается почти у всех.

«Участники нашего проекта будут создавать свою мечту, наслаждаться творчеством, — убеждена Наталия. — И мне очень приятно, что среди них есть не только женщины, но и мужчины, причём весьма подкованные в этом деле».

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Модный, гармоничный

Один из этих мужчин — бывший банковский топ-менеджер Анатолий Дюбанов. Он говорит, что за долгие годы работы на руководящих должностях научился не только отличать «Шанель № 5» от «Пуазона», но и в целом ориентироваться в парфюмерии.

«У нас коллектив был женский, и своим сотрудницам я всегда привозил духи из заграничных командировок, — рассказывает Анатолий. — Причём не всем одно и то же, а каждой подбирал свой аромат. Поэтому приходилось разбираться в тонкостях».

Если в коммерческом сегменте профессиональные парфюмерные интенсивы стоят десятки тысяч рублей, то столица сделала премиальную креативную индустрию бесплатной общественной практикой. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/ Мельникова Елена

Анатолий — давний участник «Московского долголетия». По его словам, стал ходить туда, чтобы узнавать что-то интересное и новое. Вот и в «Лабораторию аромата» пришёл именно по той же причине — для самообразования. К тому же это своего рода вызов, ведь большинство великих парфюмеров мужчины.

Свой вариант аромата «Московского долголетия» Дюбанов пока не придумал. Но наверняка у него, как и у других участников, родится какая-то своя оригинальная идея. И уже можно предположить, что самым сложным для организаторов будет свести все эти варианты воедино.

«Очень хочется красивого аромата, модного, с какой-то актуальной тенденцией, — размышляет Наталия Черкасова. — На мой взгляд, правильно будет включить в него те ноты, которые полезны для людей нашего возраста, помогают снимать стресс, успокаиваться, создавать душевную гармонию».

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Ориентир для других регионов

Пока пенсионеры под руководством профессиональных парфюмеров изучают сочетаемость ароматов и создают авторские духи, но уже в октябре они презентуют готовый парфюм. А «Московское долголетие» в очередной раз сломает стереотип о «скудном» досуге пожилых людей. Москва (а вслед за столицей такие проекты внедряют Санкт-Петербург, Татарстан, Башкортостан, Калининградская область и др.) демонстрирует: работа со старшим поколением давно выросла из рамок гимнастики, песен хором или рукоделия.

Если в коммерческом сегменте профессиональные парфюмерные интенсивы стоят десятки тысяч рублей и недоступны пенсионерам, то столица сделала премиальную креативную индустрию бесплатной общественной практикой. И это хороший ориентир для регионов. Ведь, помимо прочего, работа с ароматами — это ещё и полезная когнитивная нагрузка, тренировка памяти.

Новые речные экскурсии на яхте для участников «Московского долголетия»

Московские центры долголетия запустили новый сезон эксклюзивных экскурсий для москвичей старшего поколения по Москва-реке. Водные экскурсии для участников проекта «Московское долголетие» стали доступны летом 2025 года. Как отметила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, новинку опробовали более 40 тысяч раз.
Московские центры долголетия запустили новый сезон эксклюзивных экскурсий для москвичей старшего поколения по Москва-реке. Водные экскурсии для участников проекта «Московское долголетие» стали доступны летом 2025 года. Как отметила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, новинку опробовали более 40 тысяч раз. © АиФ / Игорь Харитонов
Теперь на специальных рейсах для участников организуют музыкальные вечера и встречи с известными людьми — деятелями культуры, искусства, науки и спорта.
Теперь на специальных рейсах для участников организуют музыкальные вечера и встречи с известными людьми — деятелями культуры, искусства, науки и спорта. © АиФ / Игорь Харитонов
Прогулки будут доступны ежедневно, два раза в день.
Прогулки будут доступны ежедневно, два раза в день. © АиФ / Игорь Харитонов
На борту участников ждет обзорная экскурсия, которая позволит взглянуть на столицу по-новому.
На борту участников ждет обзорная экскурсия, которая позволит взглянуть на столицу по-новому. © АиФ / Игорь Харитонов
Покататься на современной яхте можно будет в любую погоду. Судно оборудовано по стандартам ледового класса.
Покататься на современной яхте можно будет в любую погоду. Судно оборудовано по стандартам ледового класса. © АиФ / Игорь Харитонов
Гиды проекта уверены, что в холодный сезон Москва по-особенному красива.
Гиды проекта уверены, что в холодный сезон Москва по-особенному красива. © АиФ / Игорь Харитонов
На борту предусмотрены уютные салоны с панорамными окнами.
На борту предусмотрены уютные салоны с панорамными окнами. © АиФ / Игорь Харитонов
За сезон каждый сможет посетить только одну прогулку.
За сезон каждый сможет посетить только одну прогулку. © АиФ / Игорь Харитонов

Новые речные экскурсии на яхте для участников «Московского долголетия»

Московские центры долголетия запустили новый сезон эксклюзивных экскурсий для москвичей старшего поколения по Москва-реке. Водные экскурсии для участников проекта «Московское долголетие» стали доступны летом 2025 года. Как отметила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, новинку опробовали более 40 тысяч раз.
Московские центры долголетия запустили новый сезон эксклюзивных экскурсий для москвичей старшего поколения по Москва-реке. Водные экскурсии для участников проекта «Московское долголетие» стали доступны летом 2025 года. Как отметила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, новинку опробовали более 40 тысяч раз. © АиФ / Игорь Харитонов
Теперь на специальных рейсах для участников организуют музыкальные вечера и встречи с известными людьми — деятелями культуры, искусства, науки и спорта.
Теперь на специальных рейсах для участников организуют музыкальные вечера и встречи с известными людьми — деятелями культуры, искусства, науки и спорта. © АиФ / Игорь Харитонов
Прогулки будут доступны ежедневно, два раза в день.
Прогулки будут доступны ежедневно, два раза в день. © АиФ / Игорь Харитонов
На борту участников ждет обзорная экскурсия, которая позволит взглянуть на столицу по-новому.
На борту участников ждет обзорная экскурсия, которая позволит взглянуть на столицу по-новому. © АиФ / Игорь Харитонов
Покататься на современной яхте можно будет в любую погоду. Судно оборудовано по стандартам ледового класса.
Покататься на современной яхте можно будет в любую погоду. Судно оборудовано по стандартам ледового класса. © АиФ / Игорь Харитонов
Гиды проекта уверены, что в холодный сезон Москва по-особенному красива.
Гиды проекта уверены, что в холодный сезон Москва по-особенному красива. © АиФ / Игорь Харитонов
На борту предусмотрены уютные салоны с панорамными окнами.
На борту предусмотрены уютные салоны с панорамными окнами. © АиФ / Игорь Харитонов
За сезон каждый сможет посетить только одну прогулку.
За сезон каждый сможет посетить только одну прогулку. © АиФ / Игорь Харитонов

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МоскваМосковское образование и карьерапроект Московское долголетиепарфюмерияНаталия Черкасова
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