Без «зазывал». Такси в Москве у вокзалов и аэропортов станет ещё безопаснее

Такси — неотъемлемый элемент транспортной инфраструктуры Москвы. В столице сегодня работают свыше 14 тысяч перевозчиков и 64 агрегатора такси. Власти города уделяют пристальное внимание безопасности этого вида транспорта.

Согласно новому приказу Департамента транспорта Москвы, водителям запрещено предлагать или навязывать свои услуги вне специально оборудованных зон вблизи аэропортов и на территории железнодорожных и автовокзалов. Воспользоваться такси можно только на специально обустроенных стоянках. Такая мера позволит избежать навязывания поездок пассажиром, недостоверной информации об услугах и ситуаций, когда перевозка осуществляется без надлежащих гарантий безопасности.

«Такси в Москве — одно из самых безопасных и комфортных. По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы постоянно работаем над повышением качества сервиса. Департамент транспорта Москвы поддержал предложение Московской городской Думы о запрете водителям самим предлагать или навязывать в некорректной форме услуги такси вблизи аэропортов, ж/д и автовокзалов. Это позволит сделать сервис ещё безопаснее», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Пассажиры могут по‑прежнему заказывать такси рядом с транспортными узлами. Для этого есть несколько удобных вариантов. Можно оформить заказ через мобильное приложение либо службу вызова такси, подойти к официальной стойке легкового такси или связаться с оператором по телефону. При этом стоянки, специально оборудованные для работы такси, продолжат функционировать в прежнем режиме. Такие правила помогут сделать поездки безопаснее, минимизировать риск обмана и повысить комфорт.

Ранее вопрос о запрете работы таксистов-«зазывал» в столице обсуждался на круглом столе в Московской городской Думе и на пленарном заседании МЕФТ-2026. Аналогичные ограничения уже введены в Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и других регионах России.

Департамент транспорта Москвы реализует эту меру в соответствии с Федеральным законом «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси». Необходимые поправки в КоАП Москвы («Кодекс города Москвы об административных правонарушениях») будут внесены в ближайшее время.