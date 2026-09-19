WP: власти США заключали тайные соглашения для снижения цен на лекарства

Белый дом заключал конфиденциальные соглашения с ведущими американскими фармкомпаниями для снижения цен на лекарства в стране, пишет Washington Post, ссылаясь на имеющиеся у нее документы.

В частности, в прошлом году добровольно снизили цены на свою продукцию фармацевтические гиганты Pfizer и Eli Lilly. Отмечается, что секретные соглашения администрации с фармкомпаниями включают «стимулы для повышения цен на лекарства за рубежом и обещают защиту от тарифов президента Дональда Трампа».

Так, один из документов от 30 сентября 2025 года, подписанный главой минздрава США Робертом Кеннеди и руководителем Pfizer Альбертом Бурлой, содержит обязательства администрации взять на себя «недвусмысленное обязательство» по выполнению всех регуляторных, административных и иных мер для выполнения достигнутых договоренностей.

В Белом доме и в обеих компаниях сообщили, что соглашения позволили снизить цены на лекарства, при этом их условия раскрывать отказались.

Отметим, Трамп утверждает, что цены на лекарства в США являются самыми низкими в мире.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа вернула импортерам порядка 100 млрд долларов таможенных пошлин после того, как Верховный суд признал незаконным применение закона о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) для их взимания.