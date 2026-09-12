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Фицо: отказ от российского газа обернется для ЕС несусветными ценами

Roman Naumov / URA.RU / www.globallookpress.com
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что отказ Евросоюза от российского газа может привести к дальнейшему росту цен и усилению зависимости стран сообщества от поставок из третьих государств. По его мнению, уже сейчас европейский рынок сталкивается с серьезными проблемами из-за высокой стоимости энергоресурсов.

Фицо отметил, что Словакия выступала против запрета на импорт российского газа в ЕС. При этом, как утверждает словацкий премьер, решение было принято европейскими структурами без соблюдения принципа единогласия, что в дальнейшем ограничит возможности Братиславы закупать российский газ.

«Кто в этой ситуации заработает больше всего? США и другие не входящие в Европейский союз государства», - подчеркнул он.

По словам Фицо, ситуация на европейском газовом рынке в перспективе может стать еще сложнее. Он сообщил, что словацкие власти рассчитывают сохранить инструменты, которые позволят сдержать рост тарифов на газ и электроэнергию для населения в 2027 году.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва неоднократно призывала Европу сложившиеся отношения в энергетической сфере. Он отметил, что российская сторона предупреждала о возможных последствиях отказа от прежней модели сотрудничества.
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ДеньгиРоберт ФицогазЕвросоюзСловакия
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