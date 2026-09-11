Путин: РФ не раз говорила с европейцами о сохранении отношений в энергетике

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва неоднократно призывала европейские страны сохранять сложившиеся отношения в энергетической сфере. По его словам, российская сторона предупреждала о возможных последствиях отказа от прежней модели сотрудничества.

Путин отметил, что Россия ранее поставляла газ в Европу по цене около 150–180 долларов за тысячу кубометров. При этом европейские партнеры считали такие поставки слишком дорогими и настаивали на переходе к рыночному ценообразованию.

По словам российского лидера, биржевой механизм формирования стоимости газа зависит прежде всего от участников торгов, а не от производителей топлива. В качестве примера он привел Германию, где поставлена задача заполнить газовые хранилища примерно на 70%, однако выполнение этого плана остается неопределенным.

Путин также обратил внимание на ситуацию в Нидерландах, где, по его оценке, положение с газовыми хранилищами еще сложнее. Он отметил, что участники биржевой торговли не всегда учитывают техническое состояние объектов и реальные физические объемы газа. Российский президент сделал эти заявления во время визита в Индию для участия в саммите БРИКС.

Ранее Путин заявил, что Россия занимает безоговорочную первую позицию по экспорту нефти и газа китайским потребителям. Помимо этого, отечественные компании входят в число ведущих поставщиков угля и сжиженного природного газа на китайский рынок.