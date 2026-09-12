Правительство Украины планирует поднять НДС до 21%

Власти Украины прорабатывают вопрос об увеличении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с текущих 20% до 21%. Об этом пишет УНИАН.

Отмечается, что с соответствующей инициативой выступил министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко.

«Правительство рассматривает повышение НДС с 20% до 21%», — говорится в публикации Telegram-канала издания.

В начале сентября министр финансов Украины Сергей Марченко констатировал, что государство вынуждено переносить сроки осуществления части государственных выплат. Причиной таких действий он назвал острую нехватку финансовых средств в госбюджете.

Ранее в Раде заявили о нехватке почти 1 трлн гривен на зарплаты военным ВСУ.