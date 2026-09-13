Трамп пообещал отменить американские пошлины на виски из Ирландии

Президент США Дональд Трамп объявил о планах по полной отмене импортных пошлин на ирландский виски. Соответствующее заявление он сделал во время визита в гольф-клуб на территории Ирландии.

По словам главы государства, к нему ранее поступили официальные обращения с просьбой снять торговые ограничения на экспорт ирландского алкогольного напитка.

«От лица Соединенных Штатов я заявляю о намерении отменить эти пошлины», — подчеркнул американский лидер.

Известно, что до этого Трамп высказывал поддержку идее объединения Ирландии. Он отмечал, что воссоединение острова, северная часть которого в настоящий момент входит в состав Великобритании, является лишь вопросом времени и неизбежно произойдет.

Ранее сообщалось, что Трамп собирается провести встречи с европейскими лидерами в Ирландии.