Путин: усилия ЦБ и правительства по снижению инфляции дают результат

Владимир Путин заявил, что усилия Центробанка и российского правительства по снижению инфляции дают результат.

«Усилия, которые предпринимаются и Центральным банком, и правительством Российской Федерации по этому направлению, явно дают результат», — отметил Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам.

При этом, по словам главы государства, экономическая динамика в РФ соответствует ожиданиям, по итогам года, согласно прогнозу, рост ВВП будет находиться в пределах 1%.

Президент добавил, что в августе федеральный бюджет был исполнен с профицитом и составил 606 миллиардов рублей. Значительный вклад в этот результат внесли нефтегазовые доходы, отметил он.

Владимир Путин также заявил, что безусловным приоритетом федерального бюджета РФ должно быть выполнение социальных обязательств государства, обеспечение безопасности граждан и укрепление обороноспособности страны.