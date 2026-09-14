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Ближний Восток вновь полыхнул, нефть выше $100. Что будет с курсом рубля?

Сюжет Динамика курса рубля
Пока на украинском треке продолжаются «качели», конфликт на Ближнем Востоке точно вышел на новый уровень.
Пока на украинском треке продолжаются «качели», конфликт на Ближнем Востоке точно вышел на новый уровень. istockphoto.com

В ближайшие дни курс рубля задержится на текущем уровне — у 84,26 рублей за доллар, считает старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев. Курс евро останется у отметки 97,87 рубля, курс юаня — 12,55 рубля.

На внебиржевом рынке доллар с утра понедельника держался у 84,19 рубля, евро — у 97,33 рубля, юань — у 12,55 рубля.

«Главным событием прошедшей недели стало решение российского Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 14%, — рассказал aif.ru Силаев. — Регулятор сделал паузу в цикле снижения впервые за 15 месяцев. Там подчеркнули, что проинфляционные риски по-прежнему перевешивают, пространство для смягчения денежно-кредитной политики сократилось сильнее, чем ранее ожидали эксперты, а снижение „ключа“ даже не рассматривалось. При этом Росстат впервые за год зафиксировал месячную дефляцию в 0,08%, но годовая инфляция, напротив, ускорилась с 5,98% до 6,33%».

Хуситы взяли под контроль ключевые острова в Баб-эль-Мандебском проливе.
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Пока на украинском треке продолжаются «качели», конфликт на Ближнем Востоке точно вышел на новый уровень, считает эксперт.

«Ормузский пролив перекрыт, хуситы взяли под контроль Баб-эль-Мандебский, а саудовский нефтепровод „Восток — Запад“, по данным СМИ, остановлен, — говорит Силаев. — В совокупности это может сократить мировые поставки „черного золота“ на 4%. На этом фоне нефть Brent с утра прибавляла более 2%, торгуясь около 107 долларов за бочку. А более высокие цены на нефть, в свою очередь, с задержкой в 2-3 недели увеличат и дополнительные нефтегазовые доходы, что также скажется на курсе рубля».

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ДеньгиЭкономикаОрмузский проливкурс рубляпоставки нефтиключевая ставка
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