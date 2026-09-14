Ближний Восток вновь полыхнул, нефть выше $100. Что будет с курсом рубля?

В ближайшие дни курс рубля задержится на текущем уровне — у 84,26 рублей за доллар, считает старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев. Курс евро останется у отметки 97,87 рубля, курс юаня — 12,55 рубля.

На внебиржевом рынке доллар с утра понедельника держался у 84,19 рубля, евро — у 97,33 рубля, юань — у 12,55 рубля.

«Главным событием прошедшей недели стало решение российского Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 14%, — рассказал aif.ru Силаев. — Регулятор сделал паузу в цикле снижения впервые за 15 месяцев. Там подчеркнули, что проинфляционные риски по-прежнему перевешивают, пространство для смягчения денежно-кредитной политики сократилось сильнее, чем ранее ожидали эксперты, а снижение „ключа“ даже не рассматривалось. При этом Росстат впервые за год зафиксировал месячную дефляцию в 0,08%, но годовая инфляция, напротив, ускорилась с 5,98% до 6,33%».

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Пока на украинском треке продолжаются «качели», конфликт на Ближнем Востоке точно вышел на новый уровень, считает эксперт.

«Ормузский пролив перекрыт, хуситы взяли под контроль Баб-эль-Мандебский, а саудовский нефтепровод „Восток — Запад“, по данным СМИ, остановлен, — говорит Силаев. — В совокупности это может сократить мировые поставки „черного золота“ на 4%. На этом фоне нефть Brent с утра прибавляла более 2%, торгуясь около 107 долларов за бочку. А более высокие цены на нефть, в свою очередь, с задержкой в 2-3 недели увеличат и дополнительные нефтегазовые доходы, что также скажется на курсе рубля».