CNN: Киев направлял военных в Африку для подготовки боевиков «Аль-Каиды»

Украина направляла инструкторов по управлению БПЛА в Мали и Судан для подготовки местных военнизированных формирований, включая группировки, связанные с «Аль-Каидой»*. Об этом сообщает CNN, материал перевел aif.ru.

По данным источников телеканала, в Мали были командированы 15 украинских специалистов, еще несколько инструкторов развернуты на территории Судана. Отмечается, что военные оказывают оперативную поддержку и обучают боевиков «Фронта освобождения Азавада», однако не принимают непосредственного участия в столкновениях.

Один из собеседников издания заявил, что ранее в этом году украинские военнослужащие помогали повстанцам-туарегам и связанным с «Аль-Каидой»* экстремистам в атаке на город Кидаль. Кроме того, для проведения консультаций с представителями ВСУ в Мали прибывали боевики из Чада, Нигера и Буркина-Фасо.

Ранее сообщалось, что в Буркина-Фасо боевики напали на военную базу и убили порядка 50 солдат.

* Запрещенная в России террористическая группировка.