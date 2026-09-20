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Житель Новосибирской области спас двухмесячного ребенка из пожара

Belkin Alexey / news.ru / www.globallookpress.com
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Житель села Отреченское Новосибирской области Владимир Загитов вынес из горящего дома двухмесячного ребенка. Об этом сообщило МЧС России.

Мужчина заметил пожар и вызвал спасателей. Мать троих детей к тому моменту успела вывести из дома двоих старших, однако младенец остался внутри.

Проходящий мимо Загитов облился водой, разбил окно и проник в горящее здание, после чего вынес ребенка наружу. Младенца и остальных членов семьи госпитализировали.

На место прибыли добровольные пожарные. Огонь охватил веранду и кровлю дома. Площадь пожара составила 87 квадратных метров, открытое горение ликвидировали в 13:01. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание. В МЧС сообщили, что Владимира Загитова могут наградить за проявленную отвагу.

Ранее в Британии 11-летний школьник вынес годовалую сестру из горящего дома.
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ПроисшествияНовосибирская областьспасение ребёнка на пожаре
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