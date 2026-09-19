Вулкан Невадос-де-Чилья в Чили активизировался в разгар горнолыжного сезона

Вулкан Невадос-де-Чильян, расположенный рядом с горнолыжным курортом в Чили, выбросил столб пепла с высоким содержанием частиц горных пород и застывшей магмы, пишут Telegram-каналы.

Сообщается, что 18 сентября в небо поднялся столб на высоту 380 метров над кратером. Активность зафиксировали в кратере Никанор. Власти объявили «желтый» уровень технической тревоги и зону безопасности радиусом один километр вокруг кратера.

Специалисты внимательно следят за ситуацией, при этом туристов пока решено не эвакуировать.

Ранее сообщалось, что аэропорт итальянской Катании временно прекратил принимать рейсы из-за выброса пепла вулканом Этна. Туристам рекомендовали перед поездкой в аэропорт уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний.