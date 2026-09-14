Аэропорт Катании приостановил приём рейсов из-за извержения вулкана Этна

Аэропорт итальянской Катании временно прекратил принимать рейсы из-за выброса пепла вулканом Этна, сообщает KP.RU со ссылкой на Bloomberg.

Поднявшийся на большую высоту вулканический пепел привёл к закрытию воздушного пространства. Пассажирам рекомендовали перед поездкой в аэропорт уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний.

В прошлом месяце крупнейший авиаузел Сицилии уже сталкивался с серьёзными перебоями из-за активности Этны. Тогда в разгар туристического сезона сотни рейсов отменили или перенаправили в другие аэропорты.

Аэропорт Катании является самым загруженным на Сицилии по пассажиропотоку и занимает пятое место по этому показателю в Италии.