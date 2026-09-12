Во Львове сотрудник ТЦК ударил женщину на улице

Во Львове произошел конфликт между сотрудниками территориального центра комплектования и женщиной возле жилого дома. По имеющимся данным, в ходе инцидента один из представителей ТЦК ударил женщину.

В областном ТЦК заявили, что военнослужащие прибыли к дому из-за находившегося внутри мужчины, которого считают уклоняющимся от мобилизации. По версии ведомства, женщина попыталась помешать сотрудникам выполнить свои действия.

Представители ТЦК также утверждают, что во время конфликта женщина распылила в сторону военнослужащих газ из баллончика. Обстоятельства произошедшего и действия участников инцидента требуют дополнительной проверки.

Ранее группа юных спортсменов, прибывшая на сборы с Украины в Болгарию, напала на своего сверстника, объясняя свои действия «игрой в ТЦК».