В вентиляционной системе ресторана обнаружили мертвого мужчину

Сотрудники ресторана Walter’s Soul Food Cafe в Атланте обнаружили тело 37-летнего мужчины, застрявшее в вентиляционной системе. Об этом сообщает People.

Находку сделала сотрудница заведения. Она заметила в вентиляции голову и руки мужчины, после чего позвала коллег и вызвала полицейских.

Погибшего опознали как Террика Майерса. Обстоятельства его смерти и то, как он оказался внутри вентиляции, пока устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Британии нашли тело 3-летнего мальчика, который ранее пропал с детской площадки.