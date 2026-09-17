В Британии нашли погибшим 3-летнего мальчика, пропавшего с площадки

Трёхлетний мальчик, пропавший 16 сентября с детской площадки в английском графстве Саффолк, найден мёртвым, сообщает KP.RU со ссылкой на Metro.

Тело ребёнка обнаружили в пруду Декой-Понд в Брантэме примерно в 300 метрах от места его исчезновения. Для извлечения тела полиция привлекла водолазов.

Мальчик с аутизмом пропал после того, как родственник ненадолго отвлёкся на игровой площадке.

К поискам привлекли более 1,3 тыс. человек и два вертолёта. В операции также участвовали местные жители. Причины смерти ребёнка устанавливаются.