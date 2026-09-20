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В Киевской области ВС России поразили склад с комплектующими для дронов

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
istockphoto.com
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Вооружённые силы России поразили склад в Киевской области, на котором хранились комплектующие и стартовые ускорители для беспилотных летательных аппаратов с большой дальностью полёта, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Ведомство отметило, что в ночь на 20 сентября российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам на Украине, которые используются для нужд ВСУ. Среди них оказался склад, принадлежавший организации Fire Point.

«В результате удара поражены в Киевской области: склад компании Fire Point в населённом пункте Боярка... осуществлявший хранение комплектующих и стартовых ускорителей для БПЛА большой дальности», — уточнило Минобороны РФ в своём канале на платформе «Макс».

Напомним, 19 сентября стало известно, что российские войска нанесли удары по трём логистическим центрам ВСУ. Их поразили с помощью беспилотников «Герань-4 сикер». Цели находились в населённых пунктах Дачное и Усатово Одесской области, а также в посёлке Коммунар Харьковской области.

Кроме того, сообщалось, что удару Вооружённых сил РФ подвергся танкер в порту Черноморск Одесской области. Он был задействован для транспортировки горюче-смазочных материалов для ВСУ.
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ПроисшествияКиевская областьскладБПЛАспециальная военная операцияуничтожение объектов ВСУудары ВС РФ по Украине
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