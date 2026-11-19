В районе Северного моста в Киеве прогремел взрыв, пишет украинское издание «Страна.ua».

«Взрыв в Киеве в районе Северного моста», — сообщили журналисты.

Напомним, 17 ноября мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что движение легковых автомобилей и грузовиков по Северному мосту в Киеве запрещено. По его словам, с восстановлением конструкции после нанесенных повреждений возникли проблемы.

Корреспондент Welt Кристоф Ваннер, который находится в Киеве, сообщил, что удары российских войск по мостам через Днепр серьезно осложнили транспортную ситуацию в украинской столице.