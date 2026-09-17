В Курской области при атаках БПЛА пострадали три человека

Три человека получили ранения в результате атак беспилотников в приграничных районах Курской области. Все пострадавшие были доставлены в Курскую областную больницу, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в MAX.

В поселке Коренево ранения получил 68-летний мужчина — врачи диагностировали у него проникающее осколочное повреждение левого глаза. В селе Песчаное пострадал 38-летний житель, получивший травмы головы и закрытый перелом левой ключицы.

Еще один 41-летний мужчина получил ранения после атаки беспилотника на автомобиль. У него зафиксированы осколочные ранения шеи и правого плеча, а также акубаротравма. Все трое находятся под наблюдением медиков Курской областной больницы.

Ранее Хинштейн сообщил, что в поселке Коренево Курской области в результате атаки беспилотника пострадала 52-летняя женщина.