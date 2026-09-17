Три человека погибли и десять ранены в ДНР в результате атак дронов ВСУ

В ДНР три мирных жителя погибли и десять получили ранения, в том числе четверо несовершеннолетних, в результате ударов украинских БПЛА и детонации взрывоопасных предметов. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

По его данным, на трассе Ялта — Урзуф (Мангушский муниципальный округ) в результате ударов по грузовому транспорту погибли три человека: двое мужчин и женщина.

В Центрально-Городском районе Горловки серьезные травмы получил мальчик 2011 года рождения. Кроме того, повреждения средней степени тяжести зафиксированы у девочки 2019 года, девушки 2009 года, а также у двух мужчин 1970 и 1982 годов рождения.

На автодороге Енакиево — Углегорск (Енакиевский городской округ) дрон атаковал легковушку, в результате чего пострадал водитель 1992 года рождения.

«В Марьинке городского округа Донецк при подрыве на взрывоопасном предмете ранения средней степени тяжести получили парни 2008 и 2007 годов рождения», — добавил руководитель региона в мессенджере «Макс».

Вблизи поселка Ольховатка (Шахтерский муниципальный округ) от действий БПЛА пострадали двое дорожных рабочих 1973 и 1981 годов рождения.

Всем пострадавшим гражданам оперативно оказана необходимая медицинская помощь.

Также сообщается о повреждении жилого здания, трех объектов гражданской инфраструктуры, спецтехники, тепловозов и нескольких машин в Горловке, Енакиево, а также в Мангушском, Тельмановском, Ясиноватском и Шахтерском округах.

Ранее стало известно, что глава Стародубского округа Брянской области пострадал при атаке украинских беспилотников.