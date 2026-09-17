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Глава Стародубского округа Брянской области пострадал при атаке БПЛА ВСУ

Юлия Загородских / АиФ
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

В Брянской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов пострадали глава Стародубского округа Александр Подольный и трое работников местного сельхозпредприятия. Эту информацию 17 сентября озвучил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.

Как сообщил чиновник, после первого удара дрона самолетного типа по селу Меленск ранения получили трое сотрудников сельскохозяйственного предприятия. Их доставили в медицинское учреждение. На место инцидента оперативно прибыл руководитель округа, чтобы координировать действия по оказанию помощи пострадавшим и устранению последствий атаки.

«Во время проведения мероприятий по ликвидации последствий и эвакуации пострадавших враг повторно нанес удар по населенному пункту. Глава получил осколочные ранения», — заявил Ковальчук.

Кроме того, в результате обстрела повреждения получило здание зернохранилища. Врио главы региона заверил, что все пострадавшие получат необходимую медицинскую и социальную поддержку.

Ранее сообщалось, что ПВО за день сбила 292 украинских БПЛА над регионами России.
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