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Стало известно о состоянии юных спортсменов, отравившихся в Иркутстке

Григорий Тимченко / spb.aif.ru
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Спортсмены из Новосибирска, накануне заболевшие острой кишечной инфекцией после прибытия на соревнования в Иркутск, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Все спортсмены обследованы, состояние здоровье пострадавших удовлетворительное», — гласит сообщение ведомства.

Добавляется, что сейчас управление Роспотребнадзора по Иркутской области проводит эпидемиологическое исследование произошедшего. Для проведения экспертизы были взяты пробы воды, продуктов и биоматериал заболевших.

Напомним, спортсмены прибыли из Новосибирска в Иркутск на соревнования по хоккею. После приезда они обратились за медицинской помощью с признаками инфекции.

Ранее из оздоровительного лагеря «Юбилейный» на Сахалине госпитализировали шестерых детей с признаками пищевого отравления.
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ПроисшествияНовосибирскИркутскинфекцияюные спортсменыотравление
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