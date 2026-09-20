Спортсмены из Новосибирска, накануне заболевшие острой кишечной инфекцией после прибытия на соревнования в Иркутск, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
«Все спортсмены обследованы, состояние здоровье пострадавших удовлетворительное», — гласит сообщение ведомства.
Добавляется, что сейчас управление Роспотребнадзора по Иркутской области проводит эпидемиологическое исследование произошедшего. Для проведения экспертизы были взяты пробы воды, продуктов и биоматериал заболевших.
Напомним, спортсмены прибыли из Новосибирска в Иркутск на соревнования по хоккею. После приезда они обратились за медицинской помощью с признаками инфекции.
Ранее из оздоровительного лагеря «Юбилейный» на Сахалине госпитализировали шестерых детей с признаками пищевого отравления.
Стало известно о состоянии юных спортсменов, отравившихся в Иркутстке
Спортсмены из Новосибирска, накануне заболевшие острой кишечной инфекцией после прибытия на соревнования в Иркутск, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.