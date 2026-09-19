Детей госпитализировали из-за отравления в лагере на Сахалине

На Сахалине из оздоровительного лагеря «Юбилейный» госпитализировали шестерых детей с признаками пищевого отравления, сообщает региональное министерство здравоохранения.

Симптомы проявились после ужина. Воспитанники жаловались на боли в животе, слабость и тошноту. Организаторы оперативно вызвали скорую помощь, шестерых ребят доставили в инфекционное отделение детской областной больницы.

По данным министерства образования региона, двоих детей позже забрали родители, ещё четверо продолжают находиться в больнице. В ведомстве уточнили, что состояние ребят оценивается как удовлетворительное, признаки интоксикации сняты.

В связи с инцидентом столовую лагеря закрыли, а текущую смену решено завершить досрочно. Для выяснения причин произошедшего на место выехали специалисты Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что в Омской области группа школьников отравилась газом.