На Урале 12-летний мальчик умер в бане, отравившись угарным газом

В селе Косой Брод Полевского городского округа Свердловской области 12-летний мальчик умер от отравления угарным газом в бане. По факту гибели несовершеннолетнего следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Трагедия произошла поздно вечером 5 сентября на территории частного домовладения. По имеющимся данным, баню для внука натопила бабушка. Тело ребенка в предбаннике обнаружила мать, после чего сразу вызвала бригаду скорой помощи, однако прибывшим медикам спасти мальчика не удалось. По предварительной информации полиции, причиной скопления ядовитого газа стала закрытая печная заслонка.

Как сообщил старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга, для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых уточнил, что погибший ребенок воспитывался в полной благополучной семье, которая не состояла на профилактических учетах и ранее не привлекалась к административной ответственности.

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