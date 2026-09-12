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СК назвал возможные причины падения легкомоторного самолета в Татарстане

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Потерпевший крушение в Татарстане легкомоторный самолет Cessna 172 мог упасть из-за ошибки пилотирования или технической неисправности, сообщило Центральное МСУТ СКР в мессенджере «Макс».

«Следствием рассматриваются следующие версии случившегося: ошибка пилотирования или технические неисправности воздушного судна», - говорится в публикации.

Сообщается о возбуждении в связи с авиаинцидентом уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

По информации СКР, в субботу легкомоторный самолет упал на огород у одного из частных домов села Шемордан.

В региональном управлении МЧС сообщили о гибели пилота и пассажира самолета в результате инцидента. На земле при падении самолета никто не пострадал. Разрушений не зафиксировано.
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Происшествияпадение легкомоторного самолетаТатарстан
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