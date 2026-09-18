Пожарные спасли 73-летнего мужчину, застрявшего в бочке с вином

В Испании спасатели вызволили 73-летнего пенсионера, который случайно застрял в винной бочке и начал задыхаться. Об этом сообщает информационное агентство Europa Press.



Инцидент произошёл в населённом пункте Карседо-де-Ломес. Попавший в беду смог связаться со службой спасения и сообщил, что задыхается в винной бочке из-за газов брожения.



До прибытия экстренных служб пострадавшему помогал сосед, который удерживал его от погружения в осадок. Прибывшим спасателям пришлось частично разобрать бочку и положить её горизонтально.

После этого пенсионера вызволили, вся операция заняла около 30 минут. Пострадавшего отправили в медучреждение для обследования, врачи не выявили опасных для здоровья травм.

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