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Крупная овчарка возмутила пассажиров, справив нужду на пол самолёта

Commons.wikimedia.org
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Крупная бельгийская овчарка испражнилась посреди прохода в самолёте американского лоукостера Southwest Airlines и вынудила пассажиров терпеть запах. Об этом сообщает портал Simple Flying, перевод выполнил aif.ru.

Инцидент произошёл во время рейса Сент-Луис — Форт-Лодердейл. Собака сидела на полу перед своим хозяином, однако в какой-то момент начала беспокоиться и скрести пол. После этого животное справило нужду в проходе.

«Выглядело так, будто животное съело две большие пиццы, дюжину чизбургеров, а затем решило облегчиться за один раз — и всё это за 25 минут до конца полета, когда мы уже заходили на посадку», — рассказал один из пассажиров.

Нехватка времени на уборку из-за приближающейся посадки вынудила бортпроводников обложить экскременты бумажными полотенцами. Пассажирам пришлось терпеть запах до конца полёта.

Как замечают авторы статьи, самолёт пробыл в аэропорту около часа перед началом следующего рейса. Вероятно, это время отвелось на очистку борта.
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Происшествиясамолетсобакаовчаркаэкскрементыиспражнилась
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