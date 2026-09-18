Крупная овчарка возмутила пассажиров, справив нужду на пол самолёта

Крупная бельгийская овчарка испражнилась посреди прохода в самолёте американского лоукостера Southwest Airlines и вынудила пассажиров терпеть запах. Об этом сообщает портал Simple Flying, перевод выполнил aif.ru.



Инцидент произошёл во время рейса Сент-Луис — Форт-Лодердейл. Собака сидела на полу перед своим хозяином, однако в какой-то момент начала беспокоиться и скрести пол. После этого животное справило нужду в проходе.



«Выглядело так, будто животное съело две большие пиццы, дюжину чизбургеров, а затем решило облегчиться за один раз — и всё это за 25 минут до конца полета, когда мы уже заходили на посадку», — рассказал один из пассажиров.



Нехватка времени на уборку из-за приближающейся посадки вынудила бортпроводников обложить экскременты бумажными полотенцами. Пассажирам пришлось терпеть запах до конца полёта.



Как замечают авторы статьи, самолёт пробыл в аэропорту около часа перед началом следующего рейса. Вероятно, это время отвелось на очистку борта.