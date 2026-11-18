Повторный опрос свидетелей по делу об исчезновении семьи Усольцевых в тайге Красноярского края может помочь следствию выявить новые обстоятельства и установить истину, заявил в эксклюзивном комментарии aif.ru криминалист Михаил Игнатов, комментируя планы Следственного комитета провести дополнительные допросы.

По словам эксперта, практика повторных опросов является эффективным инструментом в расследовании, поскольку с течением времени у следствия появляются новые данные, которые позволяют задавать свидетелям уточняющие вопросы.

«Процедура повторных опросов производится очень часто. Потому что следствие, допустим, на момент беседы со свидетелями могло не располагать определенной информацией. Следствие вправе вызывать повторно, а то и трижды некоторых допрашиваемых и задавать уже конкретные вопросы, которые возникли в ходе следствия позже при выявлении каких-то обстоятельств. Поэтому зачастую очень часто бывает так, что эти повторные допросы дают очень положительный результат», — рассказал Игнатов.

Он допустил, что новые опросы могут выявить истину о произошедшем с Усольцевыми.

Криминалист также опроверг возможность применения гипноза в отношении опрашиваемых в ходе следственных действий, отметив, что такие методы не предусмотрены Уголовно-процессуальным кодексом.

«У меня таких случаев не было, и мне о таких случаях неизвестно. Есть Уголовно-процессуальный кодекс, там всё расписано, что производится и как осуществляется. Так вот, методов гипноза в УПК нет нигде. И следователи — не гипнотизёры, следователи — процессуалисты. И естественно, на следственных действиях всё соблюдается так, как предписано в Уголовно-процессуальном кодексе», — подытожил Игнатов.

Семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина — пропала 28 сентября 2025 года во время похода в районе Кутурчинского Белогорья в Красноярском крае. После исчезновения семьи проводились масштабные поиски, однако установить, что с ними произошло, пока не удалось. Расследование уголовного дела продолжается. Приоритетной версией остается несчастный случай, но следствие не исключает и криминал.