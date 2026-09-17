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Нападения на россиян в Таиланде осенью 2026: что известно и кто пострадал?

Категория:  Происшествия
Ответ редакции
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В Паттайе зафиксирована серия нападений на российских туристов. 14 и 15 сентября 2026 года жертвами грабителей стали двое граждан России. Первый инцидент произошёл ночью в районе улицы Тхаппхрая, второй — днём в парке возле комплекса Pattaya Park. Оба пострадавших обратились в полицию, которая изучает записи с камер видеонаблюдения и не исключает, что за нападениями стоит одна и та же группа.

Что известно о нападении на россиянина с применением оружия?

15 сентября 41-летний россиянин Александр П. прогуливался по парку в районе комплекса Pattaya Park. К нему на большой скорости подъехали двое молодых людей на мопеде. Один из них достал пистолет и, угрожая убийством, потребовал отдать ценные вещи.

Паттайя.
Паттайя. Фото: istockphoto.com

Турист не стал сопротивляться и передал нападавшим около 1 000 бат (примерно 2 500 рублей). После этого грабители скрылись. Александр обратился за помощью к сотруднику охраны, а затем в полицию. Следственно-оперативная группа участка Мыанг Паттайя опросила пострадавшего и приступила к сбору видеоматериалов с камер наблюдения — в первую очередь на вероятных маршрутах отхода подозреваемых.

Что известно о нападении на россиянина и краже его сумки?

За сутки до этого, в ночь на 14 сентября, в районе популярной у туристов и экспатов улицы Тхаппхрая трое неизвестных на мотоцикле напали на 42-летнего россиянина по имени Роман. Один из злоумышленников ударил туриста по лицу, после чего нападавшие похитили его сумку.

В сумке находились 1 000 бат наличными, банковские карты и личные документы. Пострадавший был госпитализирован с полученными травмами. Улица Тхаппхрая, где произошло нападение, известна большим количеством кондоминиумов, отелей и ресторанов, здесь традиционно останавливается много иностранцев.

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Как отреагировали власти Таиланда на произошедшее?

Оба нападения произошли в центральных районах Паттайи с разницей в одни сутки. Полиция проверяет записи с камер и не исключает, что действовала одна группа. Как отмечают местные СМИ, за последние семь дней в городе зафиксировано свыше четырёх противоправных эпизодов, где пострадали и приезжие, и местные жители. Такая динамика свидетельствует об обострении криминогенной ситуации в курортной зоне.

Для Паттайи нападения с оружием довольно редки — чаще мотоциклисты вырывают сумки на ходу. Пик подобных преступлений традиционно приходится на сезон с ноября по февраль. Среди задержанных ранее были не только граждане Таиланда, но и выходцы из Вьетнама и Камбоджи.

В ответ на участившиеся инциденты подразделения полиции Таиланда нарастили плотность патрулей в популярных у путешественников районах. Ассоциация туроператоров России (АТОР) рекомендовала туристам избегать неблагополучных районов, не носить с собой крупные суммы наличных и дорогие украшения, а документы хранить в сейфе отеля.

Источники:

https://www.gazeta.ru

https://news.ru

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ПроисшествияТаиландЧП с туристаминападениероссийские туристы
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