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Двухлетняя девочка спасла свою семью от пожара: новости России 19 сентября

Сюжет Новости регионов
pxhere.com
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

В Челябинске 2-летняя девочка спасла своих родных от пожара, разбудив их, пишет kursdela.biz.

Инцидент произошел в ночь на 19 сентября. По данным МЧС региона, в квартире на первом этаже дома загорелись вещи и кухонный гарнитур. Девочка 2024 года рождения проснулась и разбудила родных. В тот момент помещение уже стало заполняться дымом. Семья успела покинуть квартиру.

Однако девочка пострадала в результате происшествия, а также мальчик 2016 года рождения. Их госпитализировали.

«Огнеборцы МЧС ликвидировали пожар на площади около пяти квадратных метров. По предварительной версии, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования — сетевого фильтра. Ночью к нему были подключены тостер, электрический чайник и микроволновая печь, которые оставались без присмотра», — говорится в материале.

Власти Дивногорска запросили отряд спецназа из-за медведей

В Дивногорске Красноярского края и близлежащих населенных пунктах ввели режим повышенной готовности на фоне выходов медведей к людям, администрация города направила письмо с просьбой привлечь отряд спецназа. Об этом пишет prmira.ru со ссылкой на мэра Дмитрия Иванова.

«Администрация также направила письмо с просьбой привлечь отряд спецназа и обследовать территорию округа дронами с тепловизорами», — говорится в публикации.

При этом охотоведов, сотрудников полиции и Росгвардии объединили в группы с целью патрулирования местности, а Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) круглосуточно мониторит обстановку.

«К работе подключили дирекцию региональных особо охраняемых природных территорий. Ее сотрудники регулируют численность опасных хищников на охраняемой территории вокруг округа. На время действия режима власти отменили массовые мероприятия возле леса, а в образовательных учреждениях проводят дополнительные инструктажи», — сказано в публикации.

В Омской области введут запрет на продажу вейпов

Глава Омской области Виталий Хоценко поручил разобраться с продажей вейпов на остановках общественного транспорта и впоследствии убрать такую продукцию из розничной продажи в регионе, пишет gorod55.ru.

Предполагается, что запрет начнет действовать с 1 марта 2027 года.

«Толчком к такому решению стал федеральный закон, который разрешает субъектам страны в период с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года устанавливать на своей территории полный запрет на розничную торговлю вейпами, заправочными жидкостями и любыми иными электронными устройствами, которые доставляют никотин», — сказано в публикации.

Жителей Карелии предупредили о сильных дождях и ветре

В Карелии ожидаются сильные дожди и ветер в ближайшее время, на этом фоне ЕДДС Петрозаводска выпустило экстренное предупреждение, пишет karelinform.ru.

По данным издания, в Карелии местами ожидается усиление ветра порывами до 15-18 метров в секунду с 6-9 часов утра и в течение дня 20 сентября. Более того, утром и днем по западным и северным районам местами может быть сильный дождь.

В Удмуртии выставили на торги старинный купеческий особняк

В Удмуртии выставили на торги купеческий особняк Лелякова конца XIX века, пишет udm-info.ru.

Начальная стоимость лота составляет 2,39 миллиона рублей. Как отмечается, победитель торгов сможет использовать объект культурного наследия регионального значения в коммерческих целях. Однако он должен будет его отреставрировать и провести работы по сохранению.

Дом из красного кирпича построили в конце XIX века. Он существовал уже к моменту переписи 1897 года. Строение связывают с купцом Авксентием Леляковым.
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ПроисшествияОмская областьРеспублика КарелияЧелябинскКрасноярский крайУдмуртия
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