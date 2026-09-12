Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
Примерное время чтения: меньше минуты
293

Более 50 человек пропали без вести после пожара на пароме у Филиппин

кадр видео
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Более 50 человек числятся пропавшими без вести после произошедшего у побережья Филиппин пожара на пассажирском пароме MV June Aster, сообщила журналистам официальный представитель Береговой охраны страны Ноэми Каябяб.

«На данный момент у нас есть информация о 43 спасенных, 53 пропавших без вести и 35 подтвержденных погибших», - заявила она.

По словам Каябяб, ведутся поиски пропавших в результате инцидента.

Напомним, паром MV June Aster, на борту которого находились 134 человека, загорелся в минувшую среду в двух километрах от берегов филиппинской провинции Палаван. Ранее сообщалось о пяти жертвах пожара и эвакуации более 40 пассажиров судна.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ПроисшествияпаромФилиппиныпожарпропавшие без вести
Следующий материал
Также вам может быть интересно
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть