Более 50 человек пропали без вести после пожара на пароме у Филиппин

Более 50 человек числятся пропавшими без вести после произошедшего у побережья Филиппин пожара на пассажирском пароме MV June Aster, сообщила журналистам официальный представитель Береговой охраны страны Ноэми Каябяб.

«На данный момент у нас есть информация о 43 спасенных, 53 пропавших без вести и 35 подтвержденных погибших», - заявила она.

По словам Каябяб, ведутся поиски пропавших в результате инцидента.

Напомним, паром MV June Aster, на борту которого находились 134 человека, загорелся в минувшую среду в двух километрах от берегов филиппинской провинции Палаван. Ранее сообщалось о пяти жертвах пожара и эвакуации более 40 пассажиров судна.