Лесовоз с грузом упал в воду при въезде на паром в Вологодской области

«Камаз» с лесом упал в воду на паромной переправе в Вологодской области, транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств произошедшего, сообщила в мессенджере МАХ Северо-Западная транспортная прокуратура.

По данным ведомства, инцидент произошел 10 сентября на паромной переправе Кузино – Великий Устюг.

«По предварительным данным <…> водитель лесовоза "Камаз" при въезде на баржу не справился с управлением. В результате автомобиль с грузом упал в воду», - говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что паром получил повреждения. Пострадавших при падении автомобиля нет.

Ранее сообщалось, что следователи проводят проверку после того, как теплоход «Русский Восток» сел на мель у Токаревского маяка во Владивостоке.