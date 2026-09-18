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Биолог Сафонов: атаки дронов ВСУ влияют на стресс и агрессивность медведей

Кадр из видео
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Украинские беспилотники вызывают стресс у медведей, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru биолог Дмитрий Сафонов. 

Напомним, в последнее время по всей России участились случаи агрессивного поведения медведей. В частности, в ночь на 19 августа на территории турбазы в селе Артыбаш на Алтае медведь разорвал палатку и на глазах у жениха утащил в тайгу 29-летнюю девушку. Там он ее убил. Позже тело девушки со следами сильных повреждений нашли в лесу прикопанным землей. 

Минобороны РФ ежедневно сообщает о количестве беспилотников, которые ВСУ запускают в направлении российских регионов. В среднем это количество превышает 300 БПЛА, но редко доходит до 700. 

«Недавно выходило исследование, что беспилотники вызывают у медведей достаточно серьезный стресс. Там наблюдали за медведем, и у него частота сердечных сокращений подскакивала в несколько раз - от 41 в обычном состоянии до 162 ударов в минуту. Примерно на 400% подскочила. Это сумасшедшие цифры. Известны случаи, когда медвежата впадали в панику и срывались со скалы, пытаясь убежать от дрона», - пояснил эксперт.

Сафонов отметил, что острая реакция на непонятный громкие звуки, в том числе на взрывы беспилотников, вызывает состояние глубокого шока не только у медведей, но и у большинства других животных.

«Это состояние глубокого шока и слепой паники. Животные не понимают этих звуков, они реагируют инстинктивно, могут проявлять агрессию. Но важно понимать, что это дополнительный фактор их агрессивного поведения, а не основной», - добавил специалист.

Ранее стало известно, что двое мужчин погибли при нападении медведя в Приангарье.
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