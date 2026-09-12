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Врач Кондрахин дал важный совет по поддержанию иммунитета осенью

freepik.com
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Андрей Кондрахин рассказал, как сохранить иммунитет осенью. Слова специалиста приводит «Российская газета».

Согласно мнению учёного, риск переохлаждения существует даже при температуре +10°C. Этому сильно способствуют высокая влажность, ветер и промокшая одежда — в подобных условиях организм быстро теряет тепло.

Переохлаждение резко снижает иммунитет, отчего открывается путь для инфекций. Вирус может проникнуть в любом общественном месте или транспорте.

Заражение часто происходит через обычное рукопожатие, поручни или кашель прохожих. Ослабленный организм мгновенно подхватит и разовьет болезнь. Чтобы избежать простуды, необходимо сразу после возвращения в тепло восстановить температурный баланс.

«Мед не лечит, но дает калорийность, а калорийность, в свою очередь, дает тепло. Вероятность простуды снижает также витамин С, который содержится в лимоне и борется с простудой, помогая иммунитету», — рассказал Кондрахин.

Также специалист советует поесть горячего бульона или супа, чтобы согреться и пропотеть, вернув тем самым себе жизненные силы.
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Здоровьемедицинаинфекциязаболеванияподдержание иммунитетаврачипростуда
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