Врач Кондрахин дал важный совет по поддержанию иммунитета осенью

Старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Андрей Кондрахин рассказал, как сохранить иммунитет осенью. Слова специалиста приводит «Российская газета».



Согласно мнению учёного, риск переохлаждения существует даже при температуре +10°C. Этому сильно способствуют высокая влажность, ветер и промокшая одежда — в подобных условиях организм быстро теряет тепло.



Переохлаждение резко снижает иммунитет, отчего открывается путь для инфекций. Вирус может проникнуть в любом общественном месте или транспорте.



Заражение часто происходит через обычное рукопожатие, поручни или кашель прохожих. Ослабленный организм мгновенно подхватит и разовьет болезнь. Чтобы избежать простуды, необходимо сразу после возвращения в тепло восстановить температурный баланс.



«Мед не лечит, но дает калорийность, а калорийность, в свою очередь, дает тепло. Вероятность простуды снижает также витамин С, который содержится в лимоне и борется с простудой, помогая иммунитету», — рассказал Кондрахин.



Также специалист советует поесть горячего бульона или супа, чтобы согреться и пропотеть, вернув тем самым себе жизненные силы.