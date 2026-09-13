Врач Чернышова посоветовала дезинфицировать телефон минимум раз в день

Рассадниками опасных вирусов являются вещи, которыми люди пользуются ежедневно. Врач Надежда Чернышова в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказала, как защитить себя.

Специалист отметила, что самым главным рассадником инфекций являются гаджеты. Именно на них дольше всего живут вирусы - до семи дней.

«Как защититься от респираторных вирусов? Во-первых, нет необходимости дезинфицировать одежду и обувь, достаточно снять верхнюю одежду и оставить обувь в прихожей. К тому моменту, когда мы снова будем их надевать, никаких вирусов там уже не будет. Во-вторых, если мы носим сумку в руках, то ручку можно протереть дезинфицирующей салфеткой. Это можно сделать после возвращения домой», - пояснила врач.

Дезинфицирующей салфеткой также можно протереть экран и чехол смартфона.

«И самое главное правило - моем руки с мылом, когда приходим домой. Пришли, сняли одежду и обувь, протерли смартфон и ручки сумки, вымыли руки с мылом и переоделись в домашнюю одежду. Вот основные правила гигиены, которые помогут избежать вирусных инфекций», - отметила Чернышова.

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