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От простуды и стресса. Биохимик Дивинская назвала 5 осенних травяных чаев

С точки зрения биохимии польза травяного чая зависит не только от его состава, но и от способа приготовления.
С точки зрения биохимии польза травяного чая зависит не только от его состава, но и от способа приготовления. istockphoto.com

Осенью популярность травяных чаёв возрастает, и не только потому, что отопление в домах еще не включили, а согреваться как-то надо. Пожалуй, главная причина популярности травяных чаев в межсезонье — их целебное свойство противостоять простудам, которые приходят с первыми холлами. И тут это вкусное и полезное питье будет как нельзя кстати.

Вершки и корешки

С точки зрения биохимии польза травяного чая зависит не только от его состава, но и от способа приготовления. Это не просто «залил кипятком и жди». Активные вещества растений (витамины, эфирные масла, дубильные вещества, гликозиды) по-разному реагируют на температуру. Поэтому от того, как именно вы завариваете сбор, зависит, получите вы пользу здоровью или просто выпьете ароматную воду.

Сырье для травяного чая может быть разным, что, по мнению эксперта, в первую очередь влияет на способ приготовления.

Людям с хрониче­скими сердечно-сосуди­стыми заболеваниями, патологиями печени и поджелудочной железы, проблемами с ЖКТ лучше совсем отказаться от этих напитков.
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Основные принципы приготовления

Корни, кора, ягоды и плотные плоды (шиповник, имбирь, корень солодки) имеют жесткую клеточную стенку из целлюлозы и лигнина. Чтобы «выпустить» из нее действующие вещества, нужна либо более высокая температура (85-95 градусов) либо длительное настаивание — от 15 минут до нескольких часов, а лучше всего работает медленная экстракция (заваривание в термосе).

Цветки, листья и травы с эфирными маслами (мята, мелисса, липовый цвет, ромашка) устроены иначе: их полезные соединения находятся в тонкостенных железистых клетках, находящихся прямо на поверхности листа. Поэтому и высвобождаются они быстро — за 5-10 минут при 70-90 градусах. Долгое кипячение им не только нужно, а даже вредно.

Ну, ты крутой!

Некоторые травы, по словам биохимика Дивинской, ни в коем случае нельзя заливать крутым кипятком. Во-первых, аскорбиновая кислота (витамин С) — соединение нестойкое: при контакте с водой температуры выше 90 градусов и при длительном нагреве она окисляется и разрушается, поэтому именно шиповник заваривают водой чуть ниже температуры кипятка.

Во-вторых, эфирные масла — ментол мяты, цитраль и гераниол мелиссы, тимол чабреца — летучи. При 100 градусах они частично улетучиваются вместе с паром, и чай теряет и аромат, и терапевтический эффект. В-третьих, дубильные вещества (танины) при кипячении извлекаются слишком активно, чай становится горьким, вяжущим и может раздражать слизистую желудка, особенно у детей.

Травяные чаи отвары на основе мяты, мелиссы, пассифлоры, липы, чабреца обладают небольшим успокаивающим эффектом. Но не у всех.
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5 помощников в межсезонье

Эксперт поделилась рецептами самых вкусных и полезных осенних травяных чаёв.

1. Чай для иммунитета

Сырьем для него будут шиповник и липа. Шиповник заваривают водой 70-85 градусов (кипятку надо дать остыть 3-5 минут), а затем чай настаивают в термосе 6-8 часов — так извлекается максимум витамина С и флавоноидов. Липовый цвет заваривают отдельно при 90 градусах 5-7 минут под крышкой, а смешивают уже готовые настои, поскольку у трав разная температура экстракции.

Показания: начало ОРВИ, сезонное снижение иммунитета, легкое потогонное действие липы при первых симптомах простуды.

Противопоказания: шиповник не рекомендован при гастрите с повышенной кислотностью и склонности к образованию тромбов (в нем есть витамин К), кислоту стоит пить через трубочку, чтобы не повредить эмаль зубов. Липу нельзя пить курсами дольше 1-2 недель и в больших количествах при заболеваниях сердца — потогонный и мочегонный эффект дают дополнительную нагрузку.

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2. Чай согревающий и для пищеварения

Ингредиенты: имбирь и лимон. «Ключевая биохимия здесь — гингерол, вещество, отвечающее за остроту свежего корня имбиря. При нагревании часть гингерола превращается в зингерон — более мягкое по вкусу и менее раздражающее соединение, поэтому имбирь именно проваривают или настаивают в кипятке 10-15 минут, а не просто заливают теплой водой, — рассказывает эксперт. — А вот лимон нужно добавлять уже в остывший до 60 градусов напиток: при кипячении разрушается витамин С и часть ароматических масел цедры, а мед, если добавляете, вообще нельзя класть в горячую воду — при нагреве выше 40 градусов в нем образуются вредные соединения (оксиметилфурфурол)».

Показания: озноб, начало простуды, тяжесть после еды.

Противопоказания: гастрит и язвенная болезнь в период обострения, желчнокаменная болезнь (имбирь обладает желчегонным эффектом), прием препаратов, разжижающих кровь — имбирь усиливает их действие, последний триместр беременности.

3. Чай вечерний, успокаивающий

Перед сном приготовьте чай с мятой и мелиссой. По словам эксперта, оба растения ценны именно эфирными маслами, а значит — главный враг здесь кипяток и долгое настаивание с открытой крышкой. Оптимальная вода — 80-90 градусов, время — 5-7 минут строго под крышкой, иначе летучие компоненты просто уйдут в воздух вместе с паром.

Чай с мятой или мелиссой рекомендуют пить перед сном.
Чай с мятой или мелиссой рекомендуют пить перед сном. Фото: Shutterstock.com

Показания: тревожность, легкие нарушения сна, вздутие живота после еды.

Противопоказания: пониженное артериальное давление — мята расширяет сосуды и может усилить гипотонию; не стоит совмещать с седативными препаратами без консультации врача — эффект суммируется; в больших дозах и на постоянной основе мята нежелательна при беременности.

4. Чай универсальный.

Ромашковый чай, а также чай с фенхедем — напитки семейные, в том числе подходят для детей. «Ромашка богата апигенином — веществом с мягким спазмолитическим и успокаивающим действием, а семена фенхеля содержат анетол, снимающий спазмы кишечника. Заваривают при 90 градусах 7-10 минут, семена фенхеля лучше слегка раздавить, так анетол извлекается быстрее», — говорит А. Дивинская.

Фото: www.globallookpress.com

Показания: вздутие, колики у детей, легкое беспокойство перед сном.

Противопоказания: аллергия на растения семейства сложноцветных (амброзия, полынь, календула) — возможна перекрестная реакция на ромашку; фенхель в больших дозах не рекомендован при беременности из-за мягкого эстрогеноподобного действия.

5. Чай противопростудный.

Благотворно на дыхательные пути влияют чабрец и лист черной смородины. По словам эксперта, тимол чабреца обладает выраженным антисептическим действием, но, как и другие эфирные масла, разрушается при кипячении — заваривать нужно водой не выше 90 градусов. Лист смородины, в свою очередь, богат витамином С и дубильными веществами, поэтому его можно настаивать чуть дольше, 10 минут.

Показания: осенние простуды с кашлем, профилактика в сезон ОРВИ.

Противопоказания: заболевания щитовидной железы (тимол влияет на йодный обмен), беременность — чабрец обладает тонизирующим действием на матку, детский возраст до двух лет.
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