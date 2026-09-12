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Врач назвала главный рассадник вирусов осенью, который есть у каждого

freepik.com
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

В период сезона простуд некоторые люди ежедневно носят с собой множество рассадников инфекций. Врач Надежда Чернышова в эксклюзивной беседе с aif.ru назвала одну из таких вещей. 

Специалист отметила, что осенью начинается сезон простуд и вирусных инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. 

«Если говорить о предметах, которые могут служить источниками инфекций, то на первом месте будут гаджеты. Это телефоны и планшеты. Мы пользуемся ими на улице, в общественных местах, а потом приходим домой и продолжаем делать то же самое. Более того, смартфон при использовании мы прижимаем к лицу. А это самый лучший путь распространения инфекции», - пояснила врач. 

Чернышова отметила, что на типичных для смартфонов поверхностях вирусы живут довольно долго.

«Именно на пластике и стали, на металлических поверхностях вирусы живут до семи дней. На стекле - четыре-пять дней», - добавила врач.

Ранее врач Онищенко назвал главный способ защититься от ОРВИ осенью.
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