Сомнолог Царёва объяснила, как выстроить режим сна

Стабильное время пробуждения помогает организму самостоятельно регулировать момент засыпания через чувство сонливости, рассказала Царьграду врач-невролог, сомнолог Елена Царёва.

По её словам, универсальной продолжительности сна не существует. Одним людям достаточно четырёх-пяти часов, другим требуется 10–12, а средняя потребность зависит в том числе от возраста.

Царёва отметила, что сонный цикл обычно длится около 90–120 минут, однако его продолжительность может меняться даже в течение одной ночи. Проще всего проснуться в начале или конце цикла, поэтому некоторые устройства стараются определять такие периоды и синхронизировать их с будильником.

«Если человек устанавливает время пробуждения в виде будильника на одно и то же время, то организм чувством сонливости будет регулировать время засыпания», - объяснила специалист.

При этом подавлять сонливость кофеином, ярким светом или работой за компьютером перед сном Царёва не советует. В бытовых условиях она рекомендует прежде всего ориентироваться на собственное чувство сонливости, поскольку гаджеты определяют стадии сна с ограниченной точностью.