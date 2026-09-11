Раскрыта неочевидная причина частых пробуждений ночью у женщин

Гинеколог Ана Белен Рисо заявила, что гормональный дисбаланс может стать причиной частых пробуждений у женщин ночью. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание El Confidencial.

Врач добавила, что частые ночные пробуждения могут оказаться симптомом дефицита прогестерона. Гормон обычно ассоциируется с беременностью, однако он играет важную роль в процессах, связанных со сном, настроением и менструальным циклом. По словам Рисо, из-за стресса уровень этого гормона снижается одним из первых.

Признаком дефицита прогестерона доктор также назвала тревожность и раздражительность перед менструацией, короткий цикл, коричневые кровянистые выделения, обильное кровотечение и задержку жидкости в организме.

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