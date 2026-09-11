Такая любовь. 7 звоночков абьюза, которые легко перепутать с заботой

Абьюз редко начинается с прямого объявления намерений. Гораздо чаще он входит в отношения под более приятными формулировками: «я переживаю», «я просто хочу для тебя лучшего», «мне не все равно, где ты».

Именно поэтому некоторые формы контроля долго воспринимаются как любовь — особенно если человек привык считать сильную вовлеченность партнера доказательством серьезности чувств. Но у заботы и контроля есть принципиальная разница: забота оставляет вам право решать, контроль постепенно это право забирает. Психолог по семейным отношениям Ника Ишмакова составила для aif.ru список из 7 пунктов, когда абьюз легко перепутать с заботой.

1. Когда отношения превращаются в постоянный отчет

Если партнер постоянно просит быть на связи, просит написать, когда вы доберетесь до того или иного места, в какой-то момент есть повод насторожиться. Само по себе желание знать, что близкий человек благополучно добрался домой, совершенно нормально. Проблема начинается, когда отсутствие сообщения вызывает допрос: где была, почему не отвечала семь минут, кто находился рядом, почему задержалась. При этом объяснение обычно звучит очень убедительно — партнер говорит, что просто переживает.

Проверить разницу довольно просто: забота успокаивается, когда понимает, что с вами все хорошо, а контролю нужны все новые доказательства того, что вы ничего от него не скрываете.

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2. Партнер хочет «защитить» вас от определенных людей

Сначала он просто замечает, что подруга плохо на вас влияет. Потом считает вашего коллегу подозрительным. Затем выясняется, что родители слишком вмешиваются в вашу жизнь. Иногда замечания партнера действительно могут быть справедливыми, поэтому здесь важен не сам факт критики вашего окружения, а то, остается ли окончательное решение за вами. Один человек скажет, что ему не нравится, как подруга с вами разговаривает, но добавит — решать тебе. Другой будет обижаться, устраивать конфликты и создавать такие условия, при которых проще отказаться от встречи, чем потом объясняться. Так постепенно социальный круг может уменьшиться до одного «самого заботливого» партнера.

3. Он берет все на себя, потому что вам «не нужно об этом думать»

Сначала это может быть невероятно удобно: партнер решает финансовые вопросы, занимается документами, планирует поездки, делает крупные покупки. Само распределение обязанностей не имеет отношения к абьюзу — вопрос в другом: сохраняете ли вы доступ к информации и возможность принимать решения?

Фраза «я обо всем позабочусь» становится тревожным сигналом, когда постепенно превращается в «тебе незачем знать», «ты все равно в этом не разбираешься» или «просто доверься мне». Помощь делает жизнь другого человека легче, а абьюзивная «помощь» делает его зависимее.

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4. Он очень переживает из-за вашей одежды, фотографий и внешности

Партнер говорит, что просто не хочет, чтобы на вас так смотрели, и иногда эту фразу даже воспринимают как комплимент — ревнует, значит, дорожит. Но постепенно юбка становится слишком короткой, фотография — слишком откровенной, макияж — слишком заметным, а поведение — вызывающим. Особенно показательно, если ограничения распространяются только на одного человека: партнер считает совершенно естественным самому выглядеть, общаться и вести себя как хочется, но ваше поведение должно учитывать его чувства. Это уже не договоренность пары, а одностороннее ограничение свободы.

5. Он хочет знать ваши пароли, потому что «между близкими нет секретов»

Сам аргумент кажется логичным: если скрывать нечего, зачем защищать телефон? Но близость не отменяет приватность. У человека могут быть личные разговоры с друзьями, рабочая переписка, заметки, мысли и пространство, которое не является общей собственностью пары. Особенно тревожный момент — когда отказ предоставить доступ автоматически трактуется как доказательство измены или обмана. В здоровых отношениях доверие позволяет не проверять, а в нездоровых постоянная проверка выдается за способ это доверие создать.

6. Он объясняет вам, какие решения вам «на самом деле» подходят

Партнер говорит, что вам будет слишком тяжело на этой работе, что проект отнимет все время, что незачем учиться еще три года, — и добавляет, что просто не хочет, чтобы вы выгорели. Иногда за такими словами действительно стоит забота. Но стоит посмотреть, что происходит, если вы все-таки выбираете по-своему. Заботящийся человек может не соглашаться, спорить и предупреждать, но способен признать ваше право рискнуть. Контролирующий начинает наказывать за самостоятельность холодностью, обидой, давлением или фразами вроде «потом не приходи ко мне со своими проблемами».

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7. Его плохое поведение постоянно объясняется силой его чувств

Партнер говорит, что накричал, потому что очень переживал, приревновал, потому что слишком сильно любит, проверил телефон, потому что боялся потерять. Это один из самых опасных механизмов: неприятное действие предлагается оценивать не по самому действию, а по якобы благородной причине. Но сильные чувства не дают человеку дополнительных прав на другого. Любовь действительно может сопровождаться страхом, ревностью и тревогой — вопрос в том, что человек делает со своими чувствами: учится с ними справляться или превращает их в обязанность партнера подчиняться.

Где проходит граница между заботой и абьюзом

Не стоит искать абьюз в каждой просьбе написать, когда вы добрались домой, или в каждом приступе ревности. Отношения живых людей сложно построить по идеальному психологическому чек-листу. Гораздо показательнее другое: можете ли вы сказать «нет» без страха последствий? Можно ли не согласиться, самостоятельно принять решение, встретиться с друзьями, не дать пароль, выбрать одежду, потратить собственные деньги, сказать партнеру, что его поведение вам неприятно? Настоящая забота может быть очень активной, но она не лишает другого взрослого человека субъектности. А один из самых точных признаков нездорового контроля — когда ради «спокойствия» партнера вам приходится становиться все менее свободным человеком.