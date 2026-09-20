Борец или Мудрец? 5 масок, за которыми люди прячут неуверенность в себе

Большинству людей очень важно выглядеть в обществе достойно. Для кого-то это означает респектабельность, для кого-то — быть в центре внимания и удерживать его в любой компании, кому-то требуется почёт и уважение, кому-то - признание заслуг. В любом случае никому не нравится выглядеть глупым, слабым и неавторитетным. Чтобы не попасть в эмоционально некомфортные для себя условия, люди зачастую прикладывают огромные усилия, создавая вокруг себя ореол успешного и уверенного в себе человека, но на деле все далеко не так.

Как выглядят типовые маски, за которыми люди стараются спрятать свою неуверенность, aif.ru разберет c психологом Юлией Синютиной.

Нарочитая уверенность

Уверенный в себе человек никогда не будет гроамко кричать о своей силе. Так поступают лишь те люди, которые чувствуют в себе внутреннюю слабость. Ярчайшие проявления подобных страхов нередко демонстрируют представители различных единоборств и боёв без правил. Когда спортсмен готов к бою, он, как правило, до поединка ведёт себя спокойно и сдержанно, проявляя свои способности уже во время схватки. Если же уверенность бойца слаба или вовсе отсутствует, он начинает делать публичные заявления и давать громкие интервью, в которых «машет кулаками», рассказывая, как мощно и сильно он собирается сокрушить противника. На самом же деле подобная бравада не выставляет его уверенным, а лишь демонстрирует внутреннюю слабость. Пять шагов к успеху. Психолог рассказала, как повысить свою самооценку Подробнее

Крик

Уверенные в себе люди крайне редко повышают голос. Для убедительности им обычно хватает слов, а иногда одного взгляда. Неуверенные в себе люди зачастую пытаются использовать как аргумент крик. Им кажется, что таким образом они могут произвести на оппонента нужное давление и заставить его сделать что-то или с чем-то согласиться. Иногда это действительно срабатывает. Особенно когда речь идёт о родителях, которые кричат на своих детей. Ребёнок не может противостоять воле близкого взрослого, поэтому нередко подчиняется. Однако такое поведение никак не способствует росту авторитета родителя в глазах ребёнка. Наоборот, тот легко считывает внутреннюю неуверенность. Похожую ситуацию можно также наблюдать в отношениях начальников и подчинённых. Уверенные в себе руковолители не кричат. Повышают голос в основном те, кто пытается заранее подавить любое возможное сопротивление снизу, так как боится, что не выдержит, если ему дадут отпор. Страшно сказать! Избавляемся от боязни выступать на публике Подробнее

Умные слова

Нередко люди, выступающие публично, например читающие лекции и семинары, используют в своём повествовании сложные, часто иностранные термины, не объясняя их значение. Если выступление происходит перед коллегами того же уровня образования и подготовки, что и спикер, это может свидетельствовать о компетентности последнего. Однако в большинстве случаев ораторы используют сложные термины, не объясняя их неподготовленной аудитории. В таком случае никакой практической пользы люди, сидящие в зале, не получают. Иногда, причём далеко не всегда, у них лишь формируется ощущение, что перед ними выступал очень умный человек. На самом деле, если лектор по-настоящему умён, он из уважения к неподготовленной аудитории либо не будет использовать сложную терминологию, либо объяснит термины, которые использует, чтобы восприятие материала проходило легко и приятно. Таким образом, как правило, за чрезмерным использованием сложных терминов скрывается ни что иное, как неуверенность в себе.

Занудство

Человек-зануда обычно долго и неинтересно пытается объяснять что-то окружающим, уходя в незначительные детали, обращая внимание на мелочи, утомляя людей своей правильностью. Может сложиться ощущение, что зануды ведут себя так, потому что очень аккуратны, предусмотрительны или скрупулёзны. На самом деле за подобным поведением усматривается именно старательно скрываемая неуверенность в себе. Уверенный в себе человек обычно не разменивается на мелочи, не крючкотворствует, вместо этого старается уловить суть и действует, исходя из неё. Недостаточно хорош. Как победить неуверенность в себе и зачем это делать Подробнее

Всезнайство

Конечно, не существует такого слова, однако есть люди, которые при любом удобном или неудобном случае повторяют «Я же говорил/а». Складывается ощущение, что только они заранее всё знали, всё предусмотрели и хотели донести это до других. Такой тип людей создают иллюзию всезнайства, чтобы искусственно повысить собственный авторитет, что свидетельствует о неуверенности в себе. Не существует идеальных людей. У каждого человека от рождения свой набор умений со своими сильными и слабыми сторонами. Вместо ежедневных попыток переделать себя стоит просто с собой подружиться, понять свои особенности, постараться принять их и дальше подумать, как получать желаемые результаты и построить счастливую жизнь именно при тех данных, которые уже есть.