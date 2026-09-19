Слезы, а не ресницы. После наращивания на веках могут завестись клещи

Офтальмологи предупреждают: популярное наращивание ресниц может приводить к размножению на веках микроскопических клещей, воспалениям, зуду и слезотечению. Риск осложнений увеличивается, если делать эту процедуру регулярно.

Клещ живет на коже

«Действительно, как врачи мы сталкиваемся с такими ситуациями у наших пациентов: красивые ресницы, а под ними зуд и воспаление, — рассказала aif.ru офтальмолог, офтальмохирург Татьяна Пахомова. — Такие жалобы могут появляться в том числе после наращивания ресниц. Вопрос звучит пугающе: неужели в ресницах может заводиться клещ? Да, такое возможно. Вызывающий демодекодез паразит может жить на коже, волосяных фолликулах, а также у основания ресниц. Само его присутствие еще не означает заболевание. Но при его размножении могут появиться неприятные симптомы. Наращивание ресниц не означает, что вы обязательно с этим столкнетесь. Но при определенных условиях это возможно».

Клей-провокатор

По словам врача, такие благоприятные условия для размножения демодекозных клещей могут возникнуть после наращивания ресниц. Первый фактор — это клей. Он может вызвать закупорку протоков сальных желез век. У каждой реснички есть мейбомиевая железа. Они отвечают за продукцию определенного вещества, которое участвует в увлажнении глаза. Если клей затрудняет выделение этого вещества, оно накапливается, клещ будет активнее размножаться. Может возникнуть воспаление желез, а в дальнейшем развиться хронический блефарит (покраснение и утолщение края век). Появляются жалобы на сухость глаз, жжение, ощущение инородного тела в глазах и даже иногда слезотечение.

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Кроме того, сам по себе клей может вызывать аллергические реакции. Лабораторные анализы клеев для ресниц в крупных независимых исследованиях (включая публикации в PubMed) выявили наличие формальдегида выше допустимых норм практически во всех протестированных марках, даже заявленных как «гипоаллергенные». Это главная причина аллергического блефарита и кератоконъюнктивита.

После наращивания надо умываться!

Еще один фактор для развития демодекоза — недостаточная гигиена.

«Некоторые девушки лишний раз бояться умыться, чтобы ресницы дольше держались. Из-за этого у краешков ресничек скапливается жир, выделяемый железами. Это тоже может способствовать избыточному размножению клещей. Поэтому регулярно умываться нужно обязательно», — отмечает врач.

Какие симптомы должны насторожить? Зуд по краю века, отделяемое, слезотечение, покраснение и их отечность, ощущение инородного тела в глазу.

«Если вы замечаете какие-то из этих жалоб, не стоит сразу самостоятельно пытаться вывести клеща. Нужно сначала пройти комплексный осмотр и диагностику у специалиста, который поставит диагноз и назначит лечение», — заключает Татьяна Пахомова.