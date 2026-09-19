Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: 2 минуты
405

Слезы, а не ресницы. После наращивания на веках могут завестись клещи

Emilija Randjelovic / istockphoto.com

Офтальмологи предупреждают: популярное наращивание ресниц может приводить к размножению на веках микроскопических клещей, воспалениям, зуду и слезотечению. Риск осложнений увеличивается, если делать эту процедуру регулярно. 

Клещ живет на коже

«Действительно, как врачи мы сталкиваемся с такими ситуациями у наших пациентов: красивые ресницы, а под ними зуд и воспаление, — рассказала aif.ru офтальмолог, офтальмохирург Татьяна Пахомова. — Такие жалобы могут появляться в том числе после наращивания ресниц. Вопрос звучит пугающе: неужели в ресницах может заводиться клещ? Да, такое возможно. Вызывающий демодекодез паразит может жить на коже, волосяных фолликулах, а также у основания ресниц. Само его присутствие еще не означает заболевание. Но при его размножении могут появиться неприятные симптомы. Наращивание ресниц не означает, что вы обязательно с этим столкнетесь. Но при определенных условиях это возможно». 

Клей-провокатор

По словам врача, такие благоприятные условия для размножения демодекозных клещей могут возникнуть после наращивания ресниц. Первый фактор — это клей. Он может вызвать закупорку протоков сальных желез век. У каждой реснички есть мейбомиевая железа. Они отвечают за продукцию определенного вещества, которое участвует в увлажнении глаза. Если клей затрудняет выделение этого вещества, оно накапливается, клещ будет активнее размножаться. Может возникнуть воспаление желез, а в дальнейшем развиться хронический блефарит (покраснение и утолщение края век). Появляются жалобы на сухость глаз, жжение, ощущение инородного тела в глазах и даже иногда слезотечение.

Зри в корень. Косметолог рассказала, как часто можно наращивать ресницы Подробнее

Кроме того, сам по себе клей может вызывать аллергические реакции. Лабораторные анализы клеев для ресниц в крупных независимых исследованиях (включая публикации в PubMed) выявили наличие формальдегида выше допустимых норм практически во всех протестированных марках, даже заявленных как «гипоаллергенные». Это главная причина аллергического блефарита и кератоконъюнктивита.

После наращивания надо умываться!

Еще один фактор для развития демодекоза — недостаточная гигиена. 

«Некоторые девушки лишний раз бояться умыться, чтобы ресницы дольше держались. Из-за этого у краешков ресничек скапливается жир, выделяемый железами. Это тоже может способствовать избыточному размножению клещей. Поэтому регулярно умываться нужно обязательно», — отмечает врач.

Какие симптомы должны насторожить? Зуд по краю века, отделяемое, слезотечение, покраснение и их отечность, ощущение инородного тела в глазу. 

«Если вы замечаете какие-то из этих жалоб, не стоит сразу самостоятельно пытаться вывести клеща. Нужно сначала пройти комплексный осмотр и диагностику у специалиста, который поставит диагноз и назначит лечение», — заключает Татьяна Пахомова. 
Оцените материал
Оставить комментарий (0)
ЗдоровьеЗдоровая жизньглазанаращивание ресницклещисоветы врача
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть